المتهم بقضية التحرش : هناك أيادٍ خفية وراء الحملة الشرسة التي تعرضت لها

وطنا اليوم:قال الاستاذ الدكتور احمد السعد المتهم بقضية التحرش في جامعة العلوم والتكنولوجيا إنه من مساء الجمعة وهو يتعرض لحملة مشبوهة وشرسة من قبل بعض الطلبة الذين دخلوا إلى مجموعة عبر الواتس اسمها “مادة حرة”.

وتابع السعد خلال استضافته عبر برنامج “نبض البلد” ان الادعاء بوجود “بنطلون معلق” في مكتبي مخجل ومضحك

و أضاف” أن الهجمة ممنهجة وراءها اغتيال شخصية، والفيديوهات التي نشرت مفبركة لا علاقة لها بالواقع.

و كشف أنه قدم كل ما لديه من مغالطات وفيديوهات وتعليقات زائفة الهدف منها اغتيال قام بتسليمها إلى قسم الجرائم الإلكترونية، وتم تسجيل قضايا بحق 14 شخصا.

وأضاف” أنه ينتظر نتائج التحقيق”.

الى ذلك قالت طالبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ان الدكتور أصر على حضوري إلى مكتبه لمعرفة علامتي وتعرضت لتحرش لفظي ولدي رسائل.

واضافت طالبة اخرى في جامعة العلوم والتكنولوجيا : تقدمت بشكوى للجامعة ولكن تم رفضها بحجة وجود شكاوى كثيرة بحق الدكتور.