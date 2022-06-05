الامن : تشكيل فريق متخصص للبحث عن الخيول الهاربة

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني، أن الأجهزة المعنية شكلت فريقا متخصصا للبحث عن الخيول العربية الأصيلة التي هربت من الاسطبلات الملكية في منطقة الحمر بمحافظة البلقاء.

وجاء هروب هذه الخيول، بعد اندلاع حريق ضخم ظهر اليوم الأحد، في غابات ضاحية الأميرة هيا، مقابل منطقة الحمر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، لهروب هذه الخيول العربية الأصيلة، وهي تسير على الطريق الرئيسي الرابط ما بين مدينة السلط والعاصمة عمان، وقد تسببت بـ أزمة سير خانقة على هذا الشارع المعروف بشارع السرور، والذي يشهد حركة سير كبيرة كونه يربط العاصمة مع مدينة السلط ولوائي عين الباشا والفحيص وماحص.

في ذات السياق، أكد مصدر أمني في الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني تعمل على اطفاء ومكافحة هذا الحريق، الذي تضررت بسببه عدد من المنازل، فيما لا تزال عشرات الآليات من مرتبات دفاع مدني عمان والسلط تكافح الحريق.

وأضاف المصدر أن النيران تقطع طريق ماحص والفحيص، كما وأن عشرات الصهاريج تصل للموقع بالإضافة إلى طائرة مروحية تشارك في الاخماد.