بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأردن يرفض أي تغيير على ولاية “أونروا” وصلاحياتها

منذ ثانيتين
الأردن يرفض أي تغيير على ولاية “أونروا” وصلاحياتها

وطنا اليوم:أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تنفيذ ولايتها الأممية بالكامل، ضرورةً لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وتعبيراً لا يمكن المساس به عن التزام المجتمع الدولي بحقوقهم الحياتية والسياسية.
وشدّد الصفدي، خلال لقائه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على أهمية توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لسد العجز المتكرر في موازنتها وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات المُحددة وفقاً لتكليفها الأممي.
وبحث الصفدي مع لازاريني الجهود المبذولة لحشد الدعم لأونروا، وأكّد استمرار عمل المملكة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة.
وشدّد الصفدي على رفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين، مشيراً إلى أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤوليةٌ حصريةٌ للوكالة بموجب ولايتها الأممية وبأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.
وأكّد الصفدي أهمية متابعة ما تمّ الاتفاق عليه خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي في نيويورك، والتحرك بشكلٍ فاعلٍ لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة التي تُعاني من أزمةٍ ماليةٍ تعيق قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
من جانبه، أشاد لازاريني بجهود المملكة المُكثفة والمستمرة المستهدفة حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، مُؤكداً أهمية استمرار المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة، مُستعرضاً خطط الوكالة وما تواجهه موازنتها من تحدياتٍ وعجزٍ مالي، كما أكد لازاريني أن الأنروا لا تتدخر جهداً في حشد تمويلٍ ماليٍ إضافيٍ للوكالة لتتمكن من أداء مهامها وفق تكليفها الأممي.
وكان الصفدي التقى مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة، في اجتماعٍ ركّز على أهمية دعم وكالة أونروا. كما نظّم الأردن والسويد سلسلةً من الاجتماعات الوزارية في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة. ‏


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:47

الفوسفات الأردنية بين “أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط”

19:42

الشوابكة: قيمة النحاس بالأردن تقدر بـ 11 مليار دولار

19:37

تشييع جثمان الشهيد الرائد الطيار بهاء محمد أبو غنمي

19:34

1.1 مليار دولار حوالات المغتربين خلال الثلث الأول من 2022

19:30

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى اللوزي والعبداللات

19:27

الصحة تعلن نتائج عينات حالات التسمم في جرش

19:24

قرارات مجلس الوزراء.. تفاصيل

19:04

دراسة الأولى من نوعها في المعايير المهنية الصحفية للباحث فادي الهويدي

18:40

وطنا اليوم يبارك للاعلامي الزميل فادي الهويدي

18:22

جامعتنا عنوان محبتنا ومصدر اعتزازنا… والتكنولوجيا جوهرة الجامعات العربية

18:10

مجهولون يعتدون على طالبة بأداة حادة وسرقة حقيبتها في شارع الجامعة

17:26

الوحدات يقدم جوميز بموتمر صحفي و الحوامدة يوضح بشان “بوغبا

17:05

د.الدبوبي من حقوق عمان الأهلية يشارك في المؤتمر الدولي 12 للقانون البحري وسياساته في المملكة المتحدة

17:03

منتخب جامعة عمان الأهلية لكرة السلة يتأهل إلى الدور الثاني بدوري “بلينك” للجامعات الأردنية

17:02

أورنج الأردن تطلق برنامج العمل الحر “giglancing Program”

16:59

55 عاماًعلى حرب ‏حزيران‏‏ ‏ ولا زلنا نلهث وراء حل الدولتين الذي كان موجودا

16:50

تدهور مركبة شحن بشارع المدينة الطبية وتعطل صهريج مياه قرب الخامس

16:44

مفاوضات مع الحلاني وحسني وخوري وأحلام للغناء في جرش

16:38

تجارة عمان : 339 مليون دينار قيمة الصادرات خلال 5 أشهر

16:35

النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

16:20

تقرير يكشف “ما يحدث مع صلاح”.. عملاق أوروبا دخل على الخط

16:07

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن 24% خلال أسبوع

16:02

الحكومة : نحو 3.4 مليون أردني مؤمّن تأمينا صحيا مدنيا

15:57

وزير الصناعة والتجارة الأردني تحت القصف الإلكتروني

15:41

جبهة لبنان ستُفتَح .. المُقاومة :4 حماقات إذا ارتكبتها إسرائيل سيبدأ الاشتباك

15:26

العثور على جثة سيدة في قناة الملك عبدالله

15:12

تصريحاته مُهينة .. أوكرانيا غاضبة من مقابلة ماكرون

15:06

اصابة موظف ببلدية الظليل وتكسير زجاج سيارة عمله

15:03

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يحذر من صفحات مزورة

14:37

قطيشات يلتقي لاعبي الفيصلي و مفاوضات مع العربي

14:34

رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصابي واجب مالي

14:30

عطية فخور بـ 20 طالباً لانسحابهم من منظمة تدعم الاحتلال

14:26

شكوتان رسميتان في قضية التحرش بجامعة العلوم والتكنولوجيا

14:12

الأوقاف تستحدث برنامج المساكن للأسر الفقيرة

14:09

الخوالدة: المشاركة السياسية والحزبية ليست لها علاقة بتوفر فرص العمل

14:06

المطاعم السياحية ترفع أسعارها.. وتكشف عن الاسباب

14:00

عربيات: زخماً شديداً أدى الى إغلاق التسجيل بمسابقة المحارب الدولية

13:30

1730 دينار كلفة مصابيح لمركبة وزير الاستثمار

13:14

زيارة سفيرة بريطانيا للتغير المناخي COP26 السيدة Janet Rogan لجامعة فيلادلفيا

13:13

فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎

13:11

فيلادلفيا تقيم اليوم الهندسي الخامس عشر تحت عنوان ” نشر نتاجات المشروع الأوروبي IREEDER”‎‎

12:53

مفتي عُمان يهاجم مسؤولاً هندياً تطاول على النبي محمد: حرب على كل مسلم

12:49

إيطاليا تُحذر تكشف عن أزمة كبيرة : حرب الخبز العالمية بدأت

12:40

مسلحون يوقعون قتلى وجرحى في هجوم جديد بأمريكا

12:31

رفع عقوبة أرباب سوابق بالزرقاء حتى 4 سنوات

12:26

لليوم الخامس .. تواصل نفوق الأبقار في المفرق

12:19

العيسوي يقدم واجب العزاء لاهل الشهيد علي الجوابرة

12:08

حماية المستهلك: على الأردنيين الترشيد والتقشف

وفيات

وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزيالنائب الأسبق مريم اللوزي في ذمة اللهرئيس ملتقى النشامى في إيطاليا البلاونه ينعى المجالي