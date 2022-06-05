1.1 مليار دولار حوالات المغتربين خلال الثلث الأول من 2022

وطنا اليوم:سجّلت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من العام الحالي 2022، ارتفاعاً بمقدار 16.4 مليون دولار أو ما نسبته 1.5 بالمئة، عن مستواها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ ما مقداره 1.1 مليار دولار.

وبين البنك المركزي، وفق بياناته الأولية، إن حوالات العاملين في الخارج خلال شهر نيسان الماضي، سجلت أيضا ارتفاعاً بمقدار 11.6 مليون دولار، أو ما نسبته 4.3 بالمئة، عن مستواها خلال الشهر ذاته من العام الماضي، لتبلغ ما مقداره 281.4 مليون دولار.

يشار إلى أن قيمة التحويلات لنهاية العام الماضي قد بلغت 3.4 مليار دولار