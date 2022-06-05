الوحدات يقدم جوميز بموتمر صحفي و الحوامدة يوضح بشان “بوغبا

محمد عربيات

وطنا اليوم _ قدم نادي الوحدات عصر اليوم، المدير الفني الجديد للفريق الأول، الفرنسي ديديه جوميز في مؤتمر صحفي .

و قال جوميز خلال مجريات الموتمر ، بأنه لم يكن لديه فكرة كبيرة عن الأندية الاسيوية، لكنه تابع مباريات الوحدات خلال الفترة الماضية.

وذكر جوميز بأن فريق الوحدات يمتاز بلاعبين موهوبين،حيث يتطلع لتقديم الأداء الجميل .

وأضاف: الوحدات فريق كبير و الهدف هو البطولات المحلية ، وانا فخور و متحمس لتحقيق نتائج جيدة مع الفريق.

بدوره ،أكد رئيس نادي الوحدات، بشار الحوامدة ان الوحدات لا يرضى الا بالبطولات و التتويج و الأداء الجميل.

ولفت الحوامدة أن الوحدات يملك الشجاعة لتغيير اي مدرب في حال لم يلبي طموحات الجماهير .

وعن ملف المحترفين، أشار الحوامدة أن اختيار المحترفين الأجانب كان به نوع من السرعة وكان يجب التريث بحسم ملف المحترفين.

وأضاف: اطمان الجماهير بأن محمد عبد المطلب ” بوغبا” وحداتي في حال لم يغادر الاردن .

يشار إلى أن جوميز باشر برفقة ، مدرب اللياقة البدنية التونسي عادل الزرن، مهمتهما التدريبية مع فريق الوحدات خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب المدرب العام غياث التميمي، ومدرب حراس المرمى رشيد النجار .