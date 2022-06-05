تدهور مركبة شحن بشارع المدينة الطبية وتعطل صهريج مياه قرب الخامس

وطنا اليوم:تدهورت مركبة شحن عصر الأحد بشارع الملك عبدالله الثاني أمام أكاديمية الطهي باتجاه مدينة الحسين الطبية .

وقالت إدارة السير أن كوادرها المتواجدة في المكان تعاملت مع الحادث وقامت بتسيير الحركة المرورية .

الى ذلك أدى تعطل صهريج مياه على كتف الدوار الخامس، للسير المتجه نحو اشارات الكِندي، إلى تباطؤ في الحركة المرورية، وفق إدارة السير.

وقالت الادارة إن كوادرها تتعامل مع تعطل صهريج مياه صالحة على كتف الدوار الخامس، للسير المتجه نحو اشارات الكِندي، حيث نتج عن ذلك تباطؤ في الحركة المرورية، وتعمل الكوادر على تسييرها لحين التعامل مع أثر التعطل..

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع