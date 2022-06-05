تجارة عمان : 339 مليون دينار قيمة الصادرات خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية 339 مليون دينار، مقابل 248 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية أعلنتها الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي، 10879 شهادة مقابل 11073 شهادة للفترة ذاتها خلال العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي للعديد من البلدان، أبرزها المملكة العربية السعودية بعدد 2269، تلاها دولة الإمارات العربية المتحدة 1508، فالعراق 489، ومصر 375 والهند بعدد 81 شهادة.

وتوزعت الصادرات خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 77 مليون دينار، ومصر 52 مليون دينار، فالسعودية 31 مليون دينار، ودولة الامارات نحو 30 مليون دينار، ثم الهند بقيمة نحو 27 مليون دينار.

وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” نحو 157 مليون دينار، والصناعية بقيمة 101 مليون دينار، والزراعية 44 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة تقارب 21 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.

وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني