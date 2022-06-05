بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تجارة عمان : 339 مليون دينار قيمة الصادرات خلال 5 أشهر

منذ ثانيتين
تجارة عمان : 339 مليون دينار قيمة الصادرات خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية 339 مليون دينار، مقابل 248 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية أعلنتها الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي، 10879 شهادة مقابل 11073 شهادة للفترة ذاتها خلال العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي للعديد من البلدان، أبرزها المملكة العربية السعودية بعدد 2269، تلاها دولة الإمارات العربية المتحدة 1508، فالعراق 489، ومصر 375 والهند بعدد 81 شهادة.
وتوزعت الصادرات خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 77 مليون دينار، ومصر 52 مليون دينار، فالسعودية 31 مليون دينار، ودولة الامارات نحو 30 مليون دينار، ثم الهند بقيمة نحو 27 مليون دينار.
وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” نحو 157 مليون دينار، والصناعية بقيمة 101 مليون دينار، والزراعية 44 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة تقارب 21 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.
وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:35

النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

16:20

تقرير يكشف “ما يحدث مع صلاح”.. عملاق أوروبا دخل على الخط

16:07

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن 24% خلال أسبوع

16:02

الحكومة : نحو 3.4 مليون أردني مؤمّن تأمينا صحيا مدنيا

15:57

وزير الصناعة والتجارة الأردني تحت القصف الإلكتروني

15:41

جبهة لبنان ستُفتَح .. المُقاومة :4 حماقات إذا ارتكبتها إسرائيل سيبدأ الاشتباك

15:26

العثور على جثة سيدة في قناة الملك عبدالله

15:12

تصريحاته مُهينة .. أوكرانيا غاضبة من مقابلة ماكرون

15:06

اصابة موظف ببلدية الظليل وتكسير زجاج سيارة عمله

15:03

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يحذر من صفحات مزورة

14:37

قطيشات يلتقي لاعبي الفيصلي و مفاوضات مع العربي

14:34

رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصابي واجب مالي

14:30

عطية فخور بـ 20 طالباً لانسحابهم من منظمة تدعم الاحتلال

14:26

شكوتان رسميتان في قضية التحرش بجامعة العلوم والتكنولوجيا

14:12

الأوقاف تستحدث برنامج المساكن للأسر الفقيرة

14:09

الخوالدة: المشاركة السياسية والحزبية ليست لها علاقة بتوفر فرص العمل

14:06

المطاعم السياحية ترفع أسعارها.. وتكشف عن الاسباب

14:00

عربيات: زخماً شديداً أدى الى إغلاق التسجيل بمسابقة المحارب الدولية

13:30

1730 دينار كلفة مصابيح لمركبة وزير الاستثمار

13:14

زيارة سفيرة بريطانيا للتغير المناخي COP26 السيدة Janet Rogan لجامعة فيلادلفيا

13:13

فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎

13:11

فيلادلفيا تقيم اليوم الهندسي الخامس عشر تحت عنوان ” نشر نتاجات المشروع الأوروبي IREEDER”‎‎

12:53

مفتي عُمان يهاجم مسؤولاً هندياً تطاول على النبي محمد: حرب على كل مسلم

12:49

إيطاليا تُحذر تكشف عن أزمة كبيرة : حرب الخبز العالمية بدأت

12:40

مسلحون يوقعون قتلى وجرحى في هجوم جديد بأمريكا

12:31

رفع عقوبة أرباب سوابق بالزرقاء حتى 4 سنوات

12:26

لليوم الخامس .. تواصل نفوق الأبقار في المفرق

12:19

العيسوي يقدم واجب العزاء لاهل الشهيد علي الجوابرة

12:08

حماية المستهلك: على الأردنيين الترشيد والتقشف

11:59

احمد هايل : تركيزنا منصب على مواجهة أستراليا

11:58

9 إصابات بحادث مروع في عوجان

11:47

الرزاز: الشباب هم الغاية والحرية يقابلها واجب المواطنة

11:25

لن أتحدث لغة جيش يدمر بلادي.. الأوكرانيون في الشرق يهجرون الروسية

11:18

صدمة في العراق بعد وفاة لاعب المنتخب السابق حيدر عبد الرزاق

11:07

توقيع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن النحاس في ضانا والذهب في أبو خشيبة

11:02

عودة 566 شخصا منذ تطبيق وثيقة الجلوة بالمفرق

10:47

جمال عمواسي يلبي النداء وينقذ طفلاً أردنياً

10:44

الجغبير: الصناعة الوطنية هي القطاع الاكثر تشغيلا للعمالة الوطنية

10:40

وزير البيئة: الأردن ملتزم بالعمل لمعالجة أزمات المناخ

10:23

#عاجل استشهاد أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

10:15

اتفاقية بين كابيتال بنك وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة رأس المال إلى 263 مليون دينار

10:08

هاشتاج إلا رسول الله يا مودي يتصدر تويتر

09:58

وفيات الاحد 5-6-2022

09:55

اتفاقية لانشاء جامعة طبية بـ 400 مليون دولار

09:46

عواد: عدم ضبط ارتفاع الأسعار يهدد عمل آلاف العاملين بالمطاعم

09:36

10 بالمئة ارتفاع متوقع على أسعار السيارات حتى نهاية العام

09:31

وفاة واصابتان بتصادم مركبتين على طريق جرش الزرقاء

09:27

الشبول: ندرس خيارات بشأن قانون الدفاع

وفيات

وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزيالنائب الأسبق مريم اللوزي في ذمة اللهرئيس ملتقى النشامى في إيطاليا البلاونه ينعى المجالي