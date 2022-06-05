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وزير الصناعة والتجارة الأردني تحت القصف الإلكتروني

منذ 3 ثواني
وزير الصناعة والتجارة الأردني تحت القصف الإلكتروني

وطنا اليوم:منصات التواصل الاردنية المحلية وجدت نفسها أمام إرتفاع حدة الانفعال في التغريدات والتعليقات والبوستات المناكفة للحكومة .
وجد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي نفسه وسط مناقشات حادة واسئلة نقدية لاذعة تطرح عليه وعلى الحكومة بعدما قرر شخصيا الاشتباك والظهور عبر وسائل الاعلام المحلية وقررت وزارته تمرير بعض التعليقات على ملاحظات المواطنين خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الوزير الشمالي اعلن انه يتحدى وجود أسعار منخفضة للدجاج اكثر من الاردن في اي بلد بالعالم.
هنا رد عليه منبر لا للفوضى في الاردن مع صورة دجاجة تركية والاعلان الرسمي التركي عن انخفاض سعر الدجاج في السوق المحلية التركية.
وقال هادي العمرو للوزير الشمالي عبر فيسبوك معالي الاخ الكريم الدجاجة التركية اغلى من الاردنية في الماضي ارجو ان تراجع تصريحاتك.
وفي منبر الكتروني باسم شباب الاردن وصباياه رسالة مباشرة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحاول تذكيره بان اعلى سعر وصلت اليه فاتورة تسعير المحروقات في تاريخ المملكة كان في عهده الميمون.
علي القيسي اختار تذكير الاردنيين وعبر فيسبوك ايضا بتصريحات سابقة متلفزه للرئيس الخصاونة يحاول تثبيت الاردنيين فيها عبر الاشارة الى ان الايام الاجمل لم تأتي بعد ثم قال المعلق دولة الرئيس يبدو ان الايام الاسوأ هي التي تأتي الان.
وعبر تويتر انتشرت تلك النكتة التي يقول فيها المواطن الاردني وليد العكر بانه للأسف الشديد اضطر لتناول الدجاج على العشاء خلال احدى الدعوات معتذرا للشعب الاردني عن ارتكابه لهذه المخالفة الشنيعة.
و تبادل الاردنيون عبر تقنيات مجموعات واتساب سيل كبير من التعليقات اللاذعة وسال حاتم الاغواتي عما اذا كان الامن الغذائي جاهز تماما فيما سأل عبر واتس اب ايضا ثم تويتر اخرون عن الاسباب التي تدفع الحكومة لعدم زراعة القمح مادامت اسعار القمح ارتفعت بنسبة 60% في العالم .
وعلى صفحته التواصلية قال المهندس والناشط النقابي الزراعى كمال الساري بان الشعب الاردني قد يجوع ما دام الجميع لا يهتم بالزراعة الان.


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