العثور على جثة سيدة في قناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:تحقق الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة غرب اربد في ملابسات العثور على جثة سيدة خمسينية من داخل قناة الملك عبدالله بمنطقة الشونة الشمالية.

وقال مصدر أمني اليوم الاحد إن بلاغاً ورد إلى الأجهزة حول وجود جثة داخل قناة الملك عبدالله، وتحركت مجموعات الأمن العام والدفاع المدني إلى الموقع وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي.

وبين المصدر بأنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي في إقليم الشمال للوقوف على تفاصيل الحادثة ،ولا زال التحقيق جارياً.