اصابة موظف ببلدية الظليل وتكسير زجاج سيارة عمله

وطنا اليوم:أصيب موظف في بلدية الظليل بجروح أثناء تادية مهامه الوظيفية، حيث تم نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الحديث لتلقي العلاج.

وقال رئيس بلدية الظليل المحامي نضال اكريم العوضات أن عددا من الأطفال قاموا برشق سيارة الرش التابعة لأسطول البلدية بالحجارة أثناء قيام الموظف بحملات الرش في عدد من المناطق، مما أدى الى إصابة الموظف في عينه، فيما تم تكسير زجاج السيارة والحاق الضرر فيها.

وبين العوضات أن الحالته الصحية للموظف متوسطة ومازال قيد العلاج.

مشددا في الوقت ذاته على حرص بلدية الظليل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية العاملين والآليات من أي اعتداءات.

وداعا العوضات الأهالي إلى ضرورة توعية الأطفال من هذه الأعمال التخريبية وذلك حفاظاً على سلامتهم والابتعاد عن سيارات الرش والاقتراب منها والتعاون التام مع كوادر البلدية لصالح القيام بواجبهم الرسمي على أكمل وجه.