صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يحذر من صفحات مزورة

وطنا اليوم:حذر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من صفحات مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تدعي تقديم دعم مالي مباشر لفئات معينة.

ودعا الصندوق في تنويه ، الى عدم الالتفات لمثل هذه الإعلانات ، حيث ان جميع اشكال الدعم الفني والمالي واللوجستي الذي يقدمه الصندوق يتم الاعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية ووسائل الاعلام.

وتاليا نص التنويه :

بالإشارة الى ما يتم نشره أو تداوله بين الحين والآخر من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لحسابات مزورة تحمل اسم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بتقديم دعم مالي مباشر لفئات معينة، يود الصندوق التأكيد على ان كل ما تتناقله هذه الصفحات هو عار عن الصحة تماما وهدفه سرقة بيانات المستخدمين عند الضغط على الروابط المرفقة وإننا نهيب بالأخوة المواطنين عدم الالتفات لمثل هذه الإعلانات ، ونؤكد بأن جميع اشكال الدعم الفني والمالي واللوجستي الذي يقدمه الصندوق يتم الاعلان عنه من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام