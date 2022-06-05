عطية فخور بـ 20 طالباً لانسحابهم من منظمة تدعم الاحتلال

وطنا اليوم:عبر النائب خليل عطية عن فخره بـ 20 طالبا من الجامعات الأردنية ، لانسحابهم من سفراء “منظمة التحالف من أجل الإنسانية” رفضا للتطبيع.

وقال عطية في منشور عبر فيسبوك :

نفخر ونعتز بمواقف طلبتنا الاعزاء من جامعاتنا الأردنية، وذلك لانسحابهم من سفراء “منظمة التحالف من أجل الإنسانية”، بعدما تبين بأن المنظمة تدعم الكيان الصهيوني، وتالياً اسماء الطلبة: تالا عودة، سارة الاسمر، مجد طنبوز، محمد النشاش، اية النجار، عبدالسلام الزواهرة، سلطان ابو تايه، عدنان معتصم، مريم العويسي، مرام الزيود، لينا عماد، براءة الفرجات، يوسف الفلحات، تقى النوافلة، دان الشطناوي، هبه حماده، عمر الطحان، محمد الغزو، ريم العويسي، احمد عياصره.

وأعلن طلبة في جامعات أردنية، مقاطعتهم منظمة “تحالف من أجل الإنسانية”، بسبب ترويجها للاحتلال الإسرائيلي.

وذكر طلبة من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية، أنهم قرروا التخلي عن منصب “سفير الأردن”، لدى منظمة التحالف من أجل الإنسانية، بعد ثبوت دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

والمنظمة مقرها ألمانيا، وتتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي، بيد أنها تروج للاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الأشهر الماضية، قاطع طلبة ورياضيون وناشطون عرب، فعاليات تشارك فيها أطراف إسرائيلية