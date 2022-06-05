الأوقاف تستحدث برنامج المساكن للأسر الفقيرة

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة تسعى لتلمس حاجات المواطنين في مختلف انحاء الوطن ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي اكدت ضرورة الوصول للناس والاستماع لحاجاتهم ومطالبهم.

واضاف الخلايلة خلال رعايته اليوم الاحد ملتقى الوعظ و الارشاد واليوم الطبي واليوم الخيري في منطقة سما السرحان ان الوزارة وبالتعاون مع صندوق الزكاة استحدثت برنامج بناء المساكن للاسر الفقيرة وتمويل بنائها من صندوق الزكاة حيث باشرت ببناء مجموعة من الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من المملكة.

وبين ان الوزارة تسعى لتطبيق الغاية الشرعية من الزكاة وهي تلاحم المجتمع وتماسكه بحيث يعطي الغني الفقير ليصبح مجتمعا متماسكا، لافتا الى ان صندوق الزكاة يعمل جاهدا لتطوير مشاريع انتاجية تنقل الاسر من الفقر وتلقي المعونة الى الانتاج والاكتفاء.

ولفت الى ان مستشفى المقاصد من اوائل المشاريع الوقفية المهمة، لافتا الى ان الطموحات تتجه الى أن يكون لهذا المستشفى فروع في محافظات المملكة.

وأكد أن الوزارة انتهجت سنة حميدة منذ سنوات طويلة وتعمل على تطويرها بشكل دائم من خلال إقامة ملتقيات وعظية يلتقي فيها كوكبة من العلماء من أئمة ووعاظ وخطباء من محافظات المملكة للتباحث في مختلف المسائل الفقهية والعلمية وإقامة المحاضرات والندوات، والتفاعل مع المجتمع المحلي.

وأضاف، إن الأئمة يدركون بأن واجبهم الدعوة إلى الله بالكلمة الحسنى والحث على القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة، وترجمة رسالة وزارة الأوقاف، مؤكداً ضرورة مشاركة الإمام والواعظ في الدورات العلمية ومختلف الأنشطة التي تعقدها الوزارة على مدار العام لتمكينهم من مخاطبة الناس بلسان فصيح وبما وهبهم الله من علم ودراية.

وأعلن الوزير الخلايلة عن توزيع قسائم شراء بواقع 300 قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 طالبا جامعيا، و50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل طالب ويتيم، و300 طرد غذائي، و10 آلاف دينار توزع على شكل طرود من خلال لجان الزكاة في اللواء، وترميم منزل.

من جهته قال مدير اوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان إن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في رعاية المساجد وعقد الدورات وأيام الوعظ والإرشاد لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع سويتهم في العلوم الشرعية، لافتا الى ان أيام الوعظ والإرشاد تنعكس إيجابا على الأئمة وتزيد من علومهم الشرعية.

من جهته لكد رئيس نادي السرحان الرياضي عبدالله عليان السرحان أهمية جهود وزارة الاوقاف في حل مشاكل عديدة للفقراء والمساكين و الفقراء، مشيرا الى ان منطقة سما السرحان تحتاج لفرص عمل ووظائف للشباب.

وحضر الافتتاح محافظ المفرق سلمان النجادا ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف الشيخ اسماعيل الخطبا، ومتصرف لواء البادية الشمالية محمد الدلابيح .