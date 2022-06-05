الخوالدة: المشاركة السياسية والحزبية ليست لها علاقة بتوفر فرص العمل

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، الدكتورعلي الخوالدة، إن البطالة تعتبر أهم تحدٍ للشاب الأردني هو البطالة.

وأضاف الخوالدة، في ندوة بعنوان الشباب والاستقلال والنهضة، الأحد، أن المشاركة السياسية والحزبية ليست لها علاقة بتوفر فرص العمل.

وأشار إلى أن الديموقراطية محمية في الأردن، وتابع “مفهوم الديموقراطية في الأردن هو صندوق الانتخاب وهذا خاطئ”.

وبين الخوالدة أن الأرقام تشير إلى أن نسبة مشاركة الشباب في الأحزاب بلغت 33 في المئة، موضحا أن التعليم هو الحل لتعزيز النهضة، وأن يتجه إلى التنمية المستدامة