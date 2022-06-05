المطاعم السياحية ترفع أسعارها.. وتكشف عن الاسباب

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين، أن المطاعم السياحة رفعت أسعارها بمعدل 10 – 15%، نتيجة موجة الغلاء العالمية وما رافقها من ارتفاع للكلف التشغيلية من لحوم ودواجن وزيوت ومشروبات وغيرها من المواد الرئيسية التي تدخل في عمل المطاعم.

وقال، إن بعض المطاعم تحملت جزءاً من الارتفاع الحاصل في الكلف التشغيلية بهدف عدم عكسها على المواطن بشكلها الكامل.

وأضاف أن هناك مطاعم لم تبادر برفع أسعارها وبعضها الأخر مازال يدرس الموضوع، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعاً عالمياً في الأسعار، وهذا يمثل خطراً حقيقياً للمطاعم السياحية ويربك العمل في هذا القطاع.

وبين فخر الدين، أن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة يعتبر خطوة جيدة ويساعد قطاع المطاعم السياحية لكن موجة ارتفاع الأسعار غطت عليها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لابد أن يكون هناك تفكير عميق مع الحكومة في إيجاد طريقة للتعامل مع ارتفاع الأسعار العالمية وقد يكون هناك حل من خلال خفضها لرسوم التراخيص