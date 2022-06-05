بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

إيطاليا تُحذر تكشف عن أزمة كبيرة : حرب الخبز العالمية بدأت

منذ دقيقتين
إيطاليا تُحذر تكشف عن أزمة كبيرة : حرب الخبز العالمية بدأت

وطنا اليوم:حذّر وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، السبت 4 يونيو/حزيران 2022، من أن “حرب الخبز العالمية بدأت”، بسبب منع تصدير القمح الأوكراني، على خلفية الهجوم الذي تشنه روسيا على مدن أوكرانية، منذ فبراير/شباط 2022.
جاء ذلك في تصريحات لدي مايو نقلتها وسائل إعلام غربية، منها “أمريكان بوست”، ودعا فيها إلى ضرورة إيقاف ما وصفها بـ”حرب الخبز العالمية”.
أوضح الوزير أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي “إلى زعزعة الاستقرار السياسي في إفريقيا، وانتشار المنظمات الإرهابية، والانقلابات، ويمكن أن يكون سبب ذلك أزمة الحبوب التي نمر بها”.
قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدّري الحبوب في العالم، وتُعد الأسمدة الزراعية وسلعها ضرورية للأمن الغذائي لمناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
دي مايو أشار في تصريحاته إلى أنه ينبغي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أن يتوصل إلى اتفاق سلام في أسرع وقت ممكن، يشمل أيضاً اتفاقاً بشأن الحبوب، مثل اتفاقية وقف إطلاق النار، التي تسمح لنا بإجلاء النساء والمدنيين والأطفال الذين يتعرضون للقصف الروسي في شرقي أوكرانيا منذ 100 يوم”.
أضاف دي مايو أن “هناك 30 مليون طن من الحبوب محاصرة في الموانئ الأوكرانية من قبل السفن الحربية الروسية، وتابع: “ما نعمل عليه الآن هو دفع روسيا لفك الحصار المفروض على تصدير القمح إلى الموانئ الأوكرانية، لأننا في الوقت الحالي يمكن أن نتعرض لخطر اندلاع حروب جديدة في إفريقيا”.
كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد طالب في 21 مايو/أيار 2022، المجتمع الدولي بمساعدة بلاده المحاصرة في فتح موانئها البحرية، وقال إنه “على المجتمع الدولي مساعدة أوكرانيا في فتح موانئها البحرية، وإلا فأزمة الطاقة ستتبعها أزمة غذاء، وستتعرض لها دول أخرى كثيرة”.
أضاف أن روسيا “أغلقت جميع الموانئ تقريباً، وجميع الفرص البحرية لتصدير الغذاء؛ الحبوب والشعير ودوار الشمس وأشياء أخرى كثيرة”.
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موسكو، بتحويل الغذاء إلى سلاح، وحرمان ملايين الأشخاص من الحبوب بعد الهجوم على أوكرانيا، لافتاً إلى أن الصوامع الأوكرانية تحوي 22 مليون طن من الحبوب.
من المتوقع أن تشهد أوكرانيا انخفاضاً في إنتاجها من القمح بنسبة 40% خلال موسم 2022-23، وأن تنخفض صادراتها بمقدار النصف إلى حوالي 10 ملايين طن، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن جمعية الحبوب الأوكرانية.
أما محصول الذرة فيتوقع أن ينخفض بنسبة 30%، مع قدرة تصدير متوقعة تبلغ 15 مليون طن.
بدورها، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولأول مرة منذ أربع سنوات، انخفاض إنتاج الحبوب عالمياً إلى 2,7 مليار طن، أي أقل بمقدار 16 مليون طن من الإنتاج القياسي المقدر عام 2021


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:40

مسلحون يوقعون قتلى وجرحى في هجوم جديد بأمريكا

12:31

رفع عقوبة أرباب سوابق بالزرقاء حتى 4 سنوات

12:26

لليوم الخامس .. تواصل نفوق الأبقار في المفرق

12:19

العيسوي يقدم واجب العزاء لاهل الشهيد علي الجوابرة

12:08

حماية المستهلك: على الأردنيين الترشيد والتقشف

11:59

احمد هايل : تركيزنا منصب على مواجهة أستراليا

11:58

9 إصابات بحادث مروع في عوجان

11:47

الرزاز: الشباب هم الغاية والحرية يقابلها واجب المواطنة

11:25

لن أتحدث لغة جيش يدمر بلادي.. الأوكرانيون في الشرق يهجرون الروسية

11:18

صدمة في العراق بعد وفاة لاعب المنتخب السابق حيدر عبد الرزاق

11:07

توقيع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن النحاس في ضانا والذهب في أبو خشيبة

11:02

عودة 566 شخصا منذ تطبيق وثيقة الجلوة بالمفرق

10:47

جمال عمواسي يلبي النداء وينقذ طفلاً أردنياً

10:44

الجغبير: الصناعة الوطنية هي القطاع الاكثر تشغيلا للعمالة الوطنية

10:40

وزير البيئة: الأردن ملتزم بالعمل لمعالجة أزمات المناخ

10:23

#عاجل استشهاد أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

10:15

اتفاقية بين كابيتال بنك وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة رأس المال إلى 263 مليون دينار

10:08

هاشتاج إلا رسول الله يا مودي يتصدر تويتر

09:58

وفيات الاحد 5-6-2022

09:55

اتفاقية لانشاء جامعة طبية بـ 400 مليون دولار

09:46

عواد: عدم ضبط ارتفاع الأسعار يهدد عمل آلاف العاملين بالمطاعم

09:36

10 بالمئة ارتفاع متوقع على أسعار السيارات حتى نهاية العام

09:31

وفاة واصابتان بتصادم مركبتين على طريق جرش الزرقاء

09:27

الشبول: ندرس خيارات بشأن قانون الدفاع

09:19

الاحتلال يغلق المسجد القبلي بـ”الجنازير” والأقصى تحول إلى ثكنة عسكرية

09:14

12 مليار طن سيليكا تختزنها أراضي جنوب المملكة

06:54

الزراعة توضح ملابسات نفوق جماعي للأبقار داخل مزرعة واحدة

06:51

خلال يوم واحد.. ايلون ماسك يخسر 17 مليار دولار في “تسلا”

05:59

حالة البلاد: مجموع موازنات الجامعات الرسمية وصل إلى 619 مليون دينار العام 2021

02:19

كاظمة يقدم عرض للعرسان وتصريحات اللاعب تثير الجدل

00:16

الأنصار اللبناني يجدد لمدربه عبدالله ابو زمع لموسم اخر

22:53

الحديد و طعمة يتلقيان عروضا خارجية

22:19

إصابة سبعة أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة امتصاصية في محافظة البلقاء

21:44

الامن العام يتعامل مع مشاجرة في عبدون

21:39

العجارمة يلوّح بمزيد من التصعيد مع الحكومة بشأن ملف تسعيرة المحروقات

21:30

العمل الإسلامي: حكومة الخصاونة باتت عبئا على الدولة والشعب

21:16

مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

21:10

فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت السبت

20:23

الكباريتي: اللي قدمته الحكومة بإيدها اليمين أخذته بالشمال

20:17

برشلونة يكشف عن الزي الرسمي الجديد

20:15

الرزاز يتحدث عن تجربته ..تطوير الثانوية العامة وامتحانها واجه تحديات

20:07

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي الاثنين

19:36

جمعية جماعة الإخوان المسلمين جنوب عمان… تقيم حفلا بمناسبة ذكرى الاستقلال

19:15

الدكتور احمد السعد يرد على محاولات التشويه: أبلغوها ان اسمها الرباعي ونسخة من كل ما نشرته وصلت

18:34

بيان صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

18:25

العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزي

17:00

النابلسي يشارك نادي المرأة الرياضي احتفاله بعيد الاستقلال

16:29

وزير البيئة يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة “دور 2022” بجامعة البترا

وفيات

وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزيالنائب الأسبق مريم اللوزي في ذمة اللهرئيس ملتقى النشامى في إيطاليا البلاونه ينعى المجالي