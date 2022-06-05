لليوم الخامس .. تواصل نفوق الأبقار في المفرق

وطنا اليوم:تواصل لليوم الخامس على التوالي نفوق الأبقار ليتخى العدد 100 رأس، نظرا لإصابتها بحالات تسمم وفق الدلائل الأولوية لمديرية زراعة المفرق.

وقالت مدير زراعة محافظة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إنهم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة للتعامل مع حالت النفوق وعدم استخدامها للاستهلاك البشري.

وأضافت أن مديرية زراعة المفرق تبلغت مساء أمس الجمعة من قبل الشرطة البيئية ومن خلال التنسيق الدائم بينهما بوجود نفوقات في إحدى مزارع الأبقار والتي من الممكن أن يتم بيعها للاستهلاك البشري، وذلك وفق تصريح لبترا