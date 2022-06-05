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9 إصابات بحادث مروع في عوجان

منذ 3 ثواني
9 إصابات بحادث مروع في عوجان

وطنا اليوم:اصيب 9 اشخاص بحادث تدهور شاحنة كبيرة “تريلا” قرب مثلث عوجان في الزرقاء، بعد فقدان سائق الشاحنة السيطرة عليها ، ما أدى الى اصطدام الشاحنة مع عدد من المركبات ، اليوم الأحد.
وحضرت كوادر الدفاع المدني الى موقع الحادث، حيث قامت بنقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.


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