9 إصابات بحادث مروع في عوجان

وطنا اليوم:اصيب 9 اشخاص بحادث تدهور شاحنة كبيرة “تريلا” قرب مثلث عوجان في الزرقاء، بعد فقدان سائق الشاحنة السيطرة عليها ، ما أدى الى اصطدام الشاحنة مع عدد من المركبات ، اليوم الأحد.

وحضرت كوادر الدفاع المدني الى موقع الحادث، حيث قامت بنقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.