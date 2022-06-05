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توقيع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن النحاس في ضانا والذهب في أبو خشيبة

منذ 3 ثواني
توقيع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن النحاس في ضانا والذهب في أبو خشيبة

وطنا اليوم:وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد مذكرتي تفاهم الأولى مع (الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب) لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا والثانية مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبوخشيبة.
ووقع المذكرتين وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة فيما وقع المذكرة عن المتكاملة نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة وعن شركة سولفيست التركية رئيس الشركة اندريه بوريسوف.
وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان مذكرة التفاهم مع الشركة المتكاملة ومدتها نحو 16 شهرا تنص على استكشاف والتنقيب عن النحاس في ارض تبلغ مساحتها 78 كم مربع (بعيدا عن المنطقة الحساسة بيئيا في المحمية- البرية الرئيسية). تنفذ خلالها الشركة دراسة استطلاعية ومن ثم دراسة جدوى اقتصادية.
اما عن المذكرة مع شركة سولفيست فقال الوزير الخرابشة ان المذكرة ومدتها 14 شهرا هي الثانية مع شركة سولفيست وتشمل استكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي ابوخشيبة جنوب المملكة في اطار مساعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في المملكة لاستغلال المعادن الاستراتيجية.
وأضاف ان الشركة ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 كيلومترا مربعا مؤكدا أهمية المذكرة في التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة واستحداث فرص العمل للمجتمعات المحلية.

وأشار الوزير الخرابشة الى ان الوزارة سبق وان وقعت في شهر نيسان الماضي مع شركة سولفيست مذكرة تفاهم لإستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب الأصول لافتا الى ان الشركة ملتزمة للان ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.
من جانبه قال رئيس هيئة المديرين في الشركة المتكاملة المهندس زياد المناصير بأن الشركة تتطلع قدماً نحو التعاون والعمل مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتشغيل الأيدي العاملة في هذا المشروع الحيوي.
وأضاف، في ضوء النتائج الأولية لتموضعات النحاس في المنطقة ، فإن هذا المشروع الحيوي يضع المملكة على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية مؤمنين بلا شك بأن بيئتنا الخصبة وان محمياتنا الطبيعية هي جزء هام من مسيرة الأردن الحضارية، والتي نحرض كل الحرص على المحافظة عليها.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت أخيرا عددا من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية بالتركيز على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
وبهذا الخصوص اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في شهر كانون اول 2021 مشروع استكشاف خام الفوسفات في منطقة الرويشد وفي شهر كانون الثاني 2022 وقعت الوزارة مذكرة تفاهم للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية في منطقة دبيديب جنوب المملكة.
وفي شهر نيسان 2022 وقعت الوزارة مع شركة سولفيست التركية مذكرة تفاهم لاستكشاف خام النحاس والمعادن المصاحبة والتنقيب عنه في مناطق وادي أبوخشيبة وغور فيفا جنوب المملكة وفي شهر نيسان أيضا وقعت الوزارة مع (شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع) مذكرة تفاهم لاعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة لاجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة واعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.
واطلقت الوزارة منصة لتسهيل اجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية وايمانا من الوزارة باهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الالكتروني


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