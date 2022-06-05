عودة 566 شخصا منذ تطبيق وثيقة الجلوة بالمفرق

وطنا اليوم:أعلن محافظ المفرق سلمان النجادا، الأحد، عن إعادة 133 شخص إلى منازلهم بعد أن تم إجلائهم سابقاً.

وأضاف أن “عدد الأشخاص الذين تم إعادتهم لغاية 566 شخصاً منذ بدء تطبيق بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في الأردن في أيلول/سبتمبر الماضي”، .

وزير الداخلية مازن الفرّاية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة ” على “اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن “المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والـد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير”