جمال عمواسي يلبي النداء وينقذ طفلاً أردنياً

وطنا اليوم:شكرت عشائر القرعان في الأردن خبير الافاعي جمال العمواسي، على مساهمته في انقاذ حياة الطفل عيسى ماهر القرعان الذي تعرض للدغة من افعى فلسطينية، لا يتوفر المصل المناسب لعلاج لدغتها في الأردن.

وقالت العائلة في بيان لها: لم يتوانى العمواسي برهه في تقديم هذه الخدمات الإنسانية التي ينحني لها الجبين احتراما.

من جهته قال العمواسي عبر صفحته على فيسبوك في وقت سابق : اخواني بالاردن تم حقن الطفل عيسى جرعة الترياق المخصص لافعى فلسطين قبل قليل بعد تلقيه من قبل عشر جرعات كوكتيل ولم تجاوب معه سننتظر ساعتين ونشوف النتيجه وغدا سارسل المزيد له باذن الله.

** من هو العمواسي:

العمواسي خبير في الأفاعي والحيوانات والبيئة الفلسطينية، اشتهر بسبب قناته على يوتيوب والتي يعرض عليها باستمرار فيديوهات عن البيئة الفلسطينية وتصنف ضمن قائمة أفضل 500 قناة في مجال عالم الحيوان.

وكان العمواسي يخرج منذ صغره إلى الجبال لاصطياد الافاعي، فتطور تدريجيّا إلى أن أصبح خبيرا بمعظم أنواعها، فقام باقتناء عدد منها وتوفير الجو والغذاء المناسبين لها.

وأنشأ العمواسي قناة على يوتيوب ويعرض عليها فيديوهات تعليمية عن كيفية التعامل مع الأفاعي في حالة اللدغ، وتضم أكثر من 4 ملاين مشترك.

** تاليا بيان عائلة القرعان:

تتقدم عشائر القرعان في الأردن بالشكر وعظيم الامتنان للأخ جمال العمواسي لما قدمه من خدمات انسانية جليلة لابنها الطفل عيسى ماهر القرعان حيث تعرض لحادثة حالة لدغ افعى فلسطينية ولا يتوفر المصل المناسب لحالة الطفل الصحية الخاصة ولم يتوانى الأخ جمال العمواسي برهه في تقديم هذه الخدمات الإنسانية التي ينحني لها الجبين احتراما وما قام به الأخ جمال هو امتثالا لقيمنا الإسلامية حيث قال الله تعالى في محكم كتابه ((وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) صدق الله العظيم.

ان العمل الإنساني الذي قام به الأخ جمال العمواسي ما هو إلا امتداد إلى العمق الأخوي بين الشعبين الأخوين الأردني والفلسطيني الذين لا ينسون بعضهم ابدا في المحن وكما علمتنا القيادة الهاشمية على مر التاريخ في عمق روح المحبة بيننا في ظل حكم قائدنا جلالة الملك عبد الله المفدى الذي لم يتوانى لحظه في الاطمئنان على أبناء شعبه.

ولا ننسى دعاء الشعبين الأردني والفلسطيني في الغيب في شفاء الطفل عيسى ومتابعتهم لحالة الطفل الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي في نسيج أخوي تمثل في المحبة والإخاء بين الشعبين.

كما تتقدم عشائر القرعان بالشكر لوزير الصحة في متابعة صحة الطفل ونقدم الشكر أيضا للسيد ياسين الصقور لمتابعته لحالة الطفل اولا بأول وتأمين المصل وندعو الله أن يشفي أخاه شفاء لا يغادر سقما.

حفظكم الله ولا أراكم مكروه