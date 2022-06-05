خلال حفل افتتاح مطبعة “مكة”

الجغبير: الصناعة الوطنية هي القطاع الاكثر تشغيلا للعمالة الوطنية

ظاظا: قطاع التعبئة والتغليف والطباعة يساهم بـ 16% من اجمالي الصادرات الوطنية

البداوي: المطبعة ستوفر (65) فرصة عمل للأردنيين

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمن المهندس فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية، حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي حوالي (250) الف عامل وعاملة، يعيلون اكثر من مليون مواطن، اضافة الى فرص العمل المستحدثة التي يوفرها هذا القطاع سنويا.

واضاف الجغبير خلال رعايته للاحتفال الذي اقامته مطبعة مكة بمناسبة الاعلان عن افتتاح مبناها الجديد، أن ما يميز الصناعة الأردنية هو قدرتها على تطوير خطوط انتاجها بما يتواءم مع الظروف المستجدة، اضافة الى متابعتها لأحدث التكنولوجيا التي يتم استخدامها في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تعمل الغرفة على دعم مشاركات الصناعيين في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الصناعية، اضافة الى تنظيم زيارات لوفود صناعية للمعارض المتخصصة للاطلاع على اهم التطورات الخاصة بخطوط الانتاج والتعبئة والتغليف الخاصة بالمنتجات العالمية للاستفادة منها في تطوير منتجاتهم، مشيرا الى ان الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على توفير احتياجات المواطنين من الصناعات الاساسية كالغذاء والدواء والمنظفات وغيرها،

من جهته اشار ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون في غرفة صناعة الأردن عبدالحكيم ظاظا، أن قطاع التعبئة والتغليف يعتبر أحد الركائز الأساسية للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، ويقدم مساهمات بارزة على صعيد الانتاج والتشغيل ودعم القطاعات الأخرى وتمكينها من الانتاج وانسياب سلعها، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات المكملة والهامة للعديد من القطاعات الأخرى.

وأشار ظاظا الى ان عدد منشآت القطاع وصل إلى 900 منشأة منتشرة بعموم المملكة، وفرت 15 ألف فرصة عمل وسط قدرة انتاجية تفوق 5ر1 مليار دولار سنويا تشكل 9 بالمئة من حجم الإنتاج الصناعي في البلاد، فيما تشكل صادرات هذا القطاع حوالي 16% من اجمالي الصادرات الوطنية.

المدير العام لمطبعة مكة احمد البداوي، اوضح ان هذه المطبعة والتي تم تأسيسها في العام 2033 وبعدد عاملين لا يتجاوز (3) عاملين، وتم تحديثها عبر السنوات حتى تم نقلها الى موقعها الجديد، لتقام على مساحة تتجاوز الـ 4500 مترا مربعا، ستوفر فرص عمل لـ (65) عاملا وعاملة، مشيدا بدعم غرفة صناعة عمان للشركات الصناعية، المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، لتشجيعها على تطوير منتجاتها بما يتواءم مع احتياجات السوق، مشدا بدور غرفة صناعة عمان في تبني قضايا الصناعيين لدى مختلف الوزارات والجهات الرسمية المعنية بالعمل الصناعي، والعمل على حل المعيقات التي تواجه هذه الشركات.

نقيب اصحاب المطابع محمد العباسي، اشار الى ان مجلس نقابة الجديد سيعمل على ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها المطابع، من خلال التعاون مع غرف الصناعة وممثل القطاع، كما تقوم حاليا بالمتابعة مع الجهات الرسمية لغايات تمديد المدة الممنوحة للمطابع لتجديد ترخيصها وكذلك متابعة المطابع غير المرخصة، بما يؤدي الى تنظيط عمل هذه المطابع ضمن الاطار القانوني.