بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

#عاجل استشهاد أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

منذ دقيقتين
#عاجل استشهاد أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.
وبين المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.
وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:15

اتفاقية بين كابيتال بنك وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة رأس المال إلى 263 مليون دينار

10:08

هاشتاج إلا رسول الله يا مودي يتصدر تويتر

09:58

وفيات الاحد 5-6-2022

09:55

اتفاقية لانشاء جامعة طبية بـ 400 مليون دولار

09:46

عواد: عدم ضبط ارتفاع الأسعار يهدد عمل آلاف العاملين بالمطاعم

09:36

10 بالمئة ارتفاع متوقع على أسعار السيارات حتى نهاية العام

09:31

وفاة واصابتان بتصادم مركبتين على طريق جرش الزرقاء

09:27

الشبول: ندرس خيارات بشأن قانون الدفاع

09:19

الاحتلال يغلق المسجد القبلي بـ”الجنازير” والأقصى تحول إلى ثكنة عسكرية

09:14

12 مليار طن سيليكا تختزنها أراضي جنوب المملكة

06:54

الزراعة توضح ملابسات نفوق جماعي للأبقار داخل مزرعة واحدة

06:51

خلال يوم واحد.. ايلون ماسك يخسر 17 مليار دولار في “تسلا”

05:59

حالة البلاد: مجموع موازنات الجامعات الرسمية وصل إلى 619 مليون دينار العام 2021

02:19

كاظمة يقدم عرض للعرسان وتصريحات اللاعب تثير الجدل

00:16

الأنصار اللبناني يجدد لمدربه عبدالله ابو زمع لموسم اخر

22:53

الحديد و طعمة يتلقيان عروضا خارجية

22:19

إصابة سبعة أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة امتصاصية في محافظة البلقاء

21:44

الامن العام يتعامل مع مشاجرة في عبدون

21:39

العجارمة يلوّح بمزيد من التصعيد مع الحكومة بشأن ملف تسعيرة المحروقات

21:30

العمل الإسلامي: حكومة الخصاونة باتت عبئا على الدولة والشعب

21:25

حداد : الأولى بالحكومة إذا كانت تريد ضبط النفقات وتوفير الأموال للخزينة وقف استخدام مركبات التيسلا الفاخرة

21:16

مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

21:10

فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت السبت

20:23

الكباريتي: اللي قدمته الحكومة بإيدها اليمين أخذته بالشمال

20:17

برشلونة يكشف عن الزي الرسمي الجديد

20:15

الرزاز يتحدث عن تجربته ..تطوير الثانوية العامة وامتحانها واجه تحديات

20:07

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي الاثنين

19:36

جمعية جماعة الإخوان المسلمين جنوب عمان… تقيم حفلا بمناسبة ذكرى الاستقلال

19:15

الدكتور احمد السعد يرد على محاولات التشويه: أبلغوها ان اسمها الرباعي ونسخة من كل ما نشرته وصلت

18:34

بيان صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

18:25

العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزي

17:00

النابلسي يشارك نادي المرأة الرياضي احتفاله بعيد الاستقلال

16:29

وزير البيئة يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة “دور 2022” بجامعة البترا

16:19

الأميرة سمية للتكنولوجيا” تستحدثُ برنامجا للماجستير في إدارة سلاسل التوريد والتكنولوجيا اللوجستية

15:26

شبهة وفاة الطفل عون بـ”خطأ طبي”.. ومستشفى السلط يوضح 

14:11

ضمن جهودها كشركة صديقة للبيئة
أورنج الأردن تعتمد الاقتصاد الدائري للحفاظ على البيئة

14:00

المساعد للعمليات والتدريب يزور مصابي واجب مالي

13:32

فتاة اردنية تقدم شروطها للزواج … واهمها أن لا يكون لديه “كرش”

13:27

كلب ضال يعقر سيدتين في مدينة الفحيص

13:27

حديث الشمالي يتناقض مع حقيقة الاسعار في مصر وسورية وتركية

13:20

الشبول: مصادر المياه في جرش سليمة وغير ملوثة وجرش بؤرة ساخنة

13:17

إغلاق مطعمين بجرش احترازيا

13:16

أولمبي الأردن يخسر جهود نجمه في كأس آسيا

13:12

عاجل / انقلاب خلاط اسمنتي اسفل الجسر على طريق شارع الاردن

13:04

فرق التشغيل بوزارة العمل تواصل جولاتها لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني

13:03

بشار الحوامدة : عانينا من انقسام في الوحدات

12:46

الغذاء والدواء توضح إجراءاتها بخصوص حالات التسمم في جرش

12:38

وزير البيئة يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة “دور 2022” بجامعة البترا

وفيات

وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزيالنائب الأسبق مريم اللوزي في ذمة اللهرئيس ملتقى النشامى في إيطاليا البلاونه ينعى المجالي