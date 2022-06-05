10 بالمئة ارتفاع متوقع على أسعار السيارات حتى نهاية العام

وطنا اليوم:أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد ابو ناصر، أن أسعار السيارات بمختلف اشكالها سترتفع بنسبة 10% حتى نهاية العام الحالي.

وعزا ابو ناصر توقعه لارتفاع الاسعار الى المتغيرات التي تطرأ على سوق المركبات بشكل مستمر، مبينا ان هناك تراجعا في الانتاج العالمي دفع الى زيادة الطلب مقابل المعروض بالاضافة الى مساهمته في رفع اسعار المركبات المستخدمة. وأشار ابو ناصر الى ان اسعار المركبات في المملكة مستقرة في الفترة الحالية، وعملية التوريد تسير في الاتجاه الصحيح بالرغم من انخفاض الكميات عن السنوات الماضية، مبينا ان اسعار المركبات شهدت في المملكة ارتفاعا بلغ ما يقارب 20% منذ العام الماضي.

ويشار الى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها في المنطقة الحرة بالزرقاء بلغ 4500 مركبة (محرك بنزين وديزل وهايبرد بالإضافة لمركبات كهربائية) خلال شهر أيار الماضي، كما تم التخليص على أكثر من 18 ألف مركبة من كافة الأصناف خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وتم التخليص على 6200 مركبة ذات محرك بنزين و 3800 مركبة محرك ديزل، و3000 مركبة «هايبرد» و5300 مركبة «كهرباء» خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي