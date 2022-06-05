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وفاة واصابتان بتصادم مركبتين على طريق جرش الزرقاء

منذ 46 ثانية
وفاة واصابتان بتصادم مركبتين على طريق جرش الزرقاء

وطنا اليوم:وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء – جرش/ ، ونتج عن الحادث وفاة شخص واصابتين بالغتين، حيث تم اخلاء المتوفي الى مستشفى جرش الحكومي ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.
وأفاد التقرير المروري من غرف عمليات إدارة السير والدوريات الخارجية الاحد، بوجود حركة سير نشطة على جميع الطرق الخارجية في المحافظات باتجاه العاصمة، وكذلك على جميع مداخل عمان، تزامنا مع بداية الدوام للاسبوع الحالي.
ودعت الادارات المرورية جميع السائقين، الى ضرورة التقيد التام بالسرعات المقررة على الطرق وتوخي الحيطة والحذر ، وعدم ترك المركبات على الشارع في حال وقوع أي حادث ، وذلك تجنبا للازدحامات المرورية


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