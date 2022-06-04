وطنا اليوم_تعاملت الاجهزة الامنية حالياً مع مشاجرة بين مجموعتين في عبدون.
الامن العام يتعامل مع مشاجرة في عبدون
منذ دقيقتين
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