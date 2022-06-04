العجارمة يلوح بمزيد من التصعيد مع الحكومة بشأن ملف تسعيرة المحروقات

العجارمة : الطاقة النيابية ستجتمع الأثنين لإيجاد حلول واضحه مع الحكومة

العجارمة : تشجيع الحكومة المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية أمر مهم

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

قال رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة إن اللجنة غير راضية عن الاستمرار في رفع اسعار المحروقات في ظل الأوضاع الصعبة التي يعشيها المواطن .

وأضاف العجارمة ، السبت ، أن اللجنة ستجتمع الأثنين المقبل لمناقشة الأرتفاع الأخير التي قامت به الحكومة لأسعار المحروقات ، مبينا ان اللجنة ستزيد من التصعيد في حال عدم أخد قرار معين يفيد مصلحة المواطن .

ولفت العجارمة إلى ضرورة تشجيع الحكومة المواطنين على اقتناء سيارات كهربائية لتخفيف عليهم من أسعار المحروقات التي أصبحت مرتفعه للغاية .

وبين ان اللجنة ستقوم بإصدار عددا من القرارات خلال الإجتماع المقبل بشأن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية ، وإطلاق الحملات التي تدعو لوقف استخدام المركبات لتأثير على قرار الرفع .

وكانت الحكومة قد قررت رفع سعر بيع البنزين (أوكتان 90 ) في شهر حزيران ليصبح 920 فلس/لتر بدلاً من 885 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلس/لتر بدلا من 1120 فلس/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلس/لتر بدلاً من 650 فلس/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينار و 85 قرشاً.