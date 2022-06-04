شبهة وفاة الطفل عون بـ”خطأ طبي”.. ومستشفى السلط يوضح 

وطنا اليوم _ لقي الطفل عون كرم البالغ من العمر 3 سنوات حتفه، صباح اليوم إثر الاشتباه بوجود خطأ طبي، بعد دخوله مستشفى السلط الحكومي لتلقي العلاج، وفق ما روى والد الطفل.

وبين والد الطفل عون، أن نجله أُدخل إلى طوارئ مستشفى السلط الحكومي ماشياً على قدميه بعد منتصف الليل، وكان يعاني من التهاب في اللوزتين، وفق ما قال له الأطباء المناوبون.

وتعرض الطفل بعد انتظاره لأكثر من نصف ساعة في الطوارئ لـ”تشنج”، الأمر الذي استدعى دخوله إلى العناية المركزة وما لبث أن فارق الحياة.

من جهته، قال مدير مستشفى السلط الحكومي الدكتور رامي أبو رمان إن الطفل عون وصل المستشفى وهو فاقد للوعي وكان يعاني من تشنجات وتم تحويله إلى غرفة الإنعاش على الفور وتم التعامل معه طبيعيا وما لبث أن فارق الحياة.

وأكد أبو رمان، أن إدارة المستشفى تنتظر صدور تقرير الطب الشرعي وسيتم الاستماع لرواية أهل الطفل للتأكد من التعامل مع حالته على الفور دون تأخير.