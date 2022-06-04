فتاة اردنية تقدم شروطها للزواج … واهمها أن لا يكون لديه “كرش”

وطنا اليوم – أعاد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لشروط فتاة أردنية للارتباط والزواج من أي شخص تنطبق عليه المواصفات والشروط المطلوبة.

ومن الشروط التي وضعتها الفتاة والتي تدعى “ميس”، فانه يجب على الزوج المطلوب ان يكون مهتماً بمظهره وان لا يكون لديه “كرش”، كما اشترطت ان لا يكون “ابن الماما” وما عنده شخصية.

ومن ابرز الشروط التي وضعتها “ميس” للزوج المناسب، ان لا يأكل المنسف باليد، وان يكون يفهم “بالايتيكيت”.

يذكر ان شروط الفتاة التي يتم تداوله خلال هذه الايام، كان قد تم تداولها بشكل واسع قبل عام تقريباً.