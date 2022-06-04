حديث الشمالي يتناقض مع حقيقة الاسعار في مصر وسورية وتركية

وطنا اليوم- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن أسعار الدواجن في الأردن الأقل على مستوى العالم ، والوطن العربي.

واكد الوزير في حكومة بشر الخصاونة خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يبثه التلفزيون الأردني، الجمعة، “اتحدى أي شخص يطلع أي رقم يباع فيه الدجاج الطازج او المجمد بسعر أقل من الأردن”.

وتخالف تصريحات الشمالي ما تم رصده من اسعار الدواجن في مصر وسوريا وتركيا وفق ما تنشر الصحافة في هذه الدول .

وتشير الاسعار اليومية ان كلغم الدجاج يباع في مصر وتركيا وسوريا بسعر يتراوح بين دينار وثلاثين قرش ودينار ونصف لكنه يباع حاليا في الاردن بنحو دينارين الى دينارين ونصف .

ويواصل الاردنيون حملة لمقاطعة شراء الدجاج بعد ان ازالت حكومة الخصاونة السقوف السعرية لهذه المادة الغذائية الاساسية التي يقول مربو الدواجن ان احد اسباب ارتفاع سعرها الضرائب الباهظة.