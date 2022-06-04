السفير السلوفاكي يلتقي اعضاء غرفة صناعة عمان

وطنا اليوم/ أكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي أهمية السوق السلوفاكي للصادرات الأردنية باعتباره بوابة لدول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا دول شرق اوروبا كالتشيك وسلوفينيا وكرواتيا، حيث أن هذه الأسواق تعتبر أسواق خلال لقائه السفير السلوفاكي في مبنى “صناعة عمان للصناعات الاردنية، خصوصا مع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وكذلك يمكن للأردن أن تكون بوابة للمنتجات السلوفاكية الى اسواق الخليج العربي والعراق وسوريا.

وقال القصراوي خلال إستقباله امس في مبنى الغرفة، سفير سلوفاكيا غير المقيم في المملكة ماريك فارغا والمستشارة الاقتصادية كاثرينا زيمباجاكوفا بالسفارة، بحضور عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين ورئيسي غرفة صناعة عمان السابقين خدلون ابوحسان وزياد الحمصي ، ان الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله بوابة لاسواق العراق والاسواق الخليجية، كما ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل اسواق العديد من دول العالم مفتوحة امام الصادرات الاردنية، مشيرا الى ان غرفة صناعة عمان ترحب بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني الى سلوفاكيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي ما زالت متواضعة حيث لم تتجاوز الصادرات الأردنية الى سلوفاكيا في العام 2021 المليون دولار مقابل مستوردات منها بلغت حوالي 14 مليون دولار، حيث تركزت معظم الصادرات الأردنية في الصناعات الدوائية والكيماوية فيما تركزت المستوردات في المركبات والالات، كما اوضح القصراوي ان غرفة صناعة عمان على استعداد لاستقبال اي وفد اقتصادي سلوفاكي.

من جهته أوضح السفير السلوفاكي فارغا أن هناك آفاقا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وان هناك اهتماما على اعلى المستويات في بلاده لتعزيز العلاقات مع الأردن، حيث ستقوم بعثة تجارية سلوفاكية بزيارة المملكة اواخر حزيران الحالي برئاسة وزير الخارجية السلوفاكي، تضم ممثلين لعدة قطاعات اقتصادية، لبحث اقامة صناعات تكاملية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وعبر السفير السلوفاكي عن رغبته بعقد لقاءات عمل ثنائية بين البعثة التجارية السلوفاكية ونظرائهم في المملكة في غرفة صناعة عمان، بحيث يتم التحضير لهذه اللقاءات بالتنسيق بين السفارة وغرفة صناعة عمان لضمان نجاح هذه اللقاءات في تحقيق الهدف منها.