سلطنة عمان تستنكر الهجوم في مالي وتعزي الاردن

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكار السلطنة وادانتها للهجوم الذي استهدف إحدى دوريات قوات حفظ السلام في مالي وأدى إلى استشهاد جندي وإصابة اخرين من قوة الانتشار السريع الأردنية المشاركة مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل