فيتش: الأردن سيبقى أحد أكثر البلدان أمانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وطنا اليوم:احتلّ الأردن المرتبة السابعة من بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر مخاطر الاستقرار الاجتماعي والسياسي الخاص بها، وفق تقرير صدر مؤخرا.

وتعتقد مؤسسة فيتش سوليوشنز الذراع البحثية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأردن سيظل أحد أكثر البلدان أمانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبيّنت المؤسسة أن الأردن سيستمر بتلقي الدعم من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الأخرى، مما سيحدّ من مخاطر الصدمات الاقتصادية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 335.2 مليون دولار للأردن مع استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج يمتد لأربع سنوات، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار أميركي (3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، في كانون الأول/ديسمبر 2021.

ويُضاف قرض صندوق النقد الدولي إلى الدعم المقدّم من الولايات المتحدة ودول خليجية، بما في ذلك منحة سعودية بقيمة 50 مليون دولار أميركي في نيسان/أبريل 2022 (بمثابة الدفعة الرابعة من حزمة بقيمة 2.5 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة في عام 2018).