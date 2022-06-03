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نفوق عشرات الطيور من الدجاج في البترا

منذ ثانية واحدة
نفوق عشرات الطيور من الدجاج في البترا

وطنا اليوم:قال مدير زراعة البترا المهندس صالح المجالي إن تقلب درجات الحرارة في اليومين الماضيين ادى الي نفوق العشرات من الدجاج البلدي في منطقة الحي الجنوبي في لواء البترا.
وجاءت تصريحات المجالي الجمعة ردا على شكاوي من مواطنين تفيد بنفوق العشرات من الدجاج البلدي.
المواطن عصام خليفات قال إنه لاحظ أعراض تشبه الانفلونزا التي تصيب الإنسان على عدد من طيور الدجاج التي يملكها حيث بدأت بالنفوق ما دعاه إلي الاتصال بمديرية الزراعة التي وجهته بدورها إلي شراء انواع من الأدوية البيطرية كالمضادات الحيوية وفيتامينات “سي” للتقليل من حدة الأعراض.
مدير الزراعة أضاف أن منطقة الحي الجنوبي في لواء البترا تعتبر من أعلى المناطق المأهولة بالسكان في الاردن إذ يوجد فيها أعلى قمة جبل في الاردن بعد جبل ام الدامي في وادي رم الأمر الذي أدى إلي إصابة الطيور ونفوقها وعدد من الخيول والأغنام بنفس الانفلونزا، موكدا على أنها لا تشكل خطراً أو تفشي على الثروة الحيوانية في المنطقة، مشيرا إلي أن الفريق البيطري في المديرية في حالة تواصل مع المواطنين لتقديم كل سبل المساعدة


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