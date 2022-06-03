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الأرصاد: الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها خلال الصيف

منذ 3 ثواني
الأرصاد: الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها خلال الصيف

وطنا اليوم:صرح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن التوقعات الفصلية لأغلب النماذج العددية العالمية تشير بأن أشهر الصيف (حزيران، تموز، اب) 2022 سوف تكون أعلى من معدلاتها العامة خلال هذا الصيف.
ومن المتوقع أن تكون معدل درجات الحرارة خلال هذا الفصل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي من (0.5 – 1.0) درجة مئوية وبإحتمالية تصل الى 65% في أغلب المناطق، وباحتمالية تصل الى 75% في المناطق الشرقية، فيما تكون معدل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة خلال هذا الصيف بحوالي 0.5 درجة مئوية في المناطق الغربية من المملكة وباحتمالية تصل الى 55%.
وأفاد آل خطاب بانه من المتوقع خلال شهر حزيران أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي نصف درجة الى درجة مئوية واحدة في أغلب مناطق المملكة خاصة في المناطق الشرقية وباحتمالية تصل الى 50% ، فيما يتوقع ان تكون درجات الحرارة في الشريط الغربي من المملكة بما فيها العاصمة عمان اعلى من معدلاتها بحوالي نصف درجة مئوية .
أما في شهر تموز فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي نصف درجة الى درجة مئوية واحدة وباحتمالية تصل الى 70% في اغلب مناطق المملكة، وباحتمالية تصل الى 45% في المناطق الشمالية الغربية.
وأما خلال شهر آب فقد افاد آل خطاب بانه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي نصف درجة الى درجة مئوية واحدة باحتمالية تصل الى 70% في اغلب مناطق المملكة، وباحتمالية تصل الى 80% في المناطق الجنوبية الشرقية .
وأضاف آل خطاب بانه من الجدير بالذكر بأن هذه التوقعات الفصلية لأشهر صيف 2022 تتوافق مع توقعات المنتدى العربي والخليجي لتوقعات المناخ


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