بتوجيهات من الملك.. العيسوي يطمئن على مصابي واجب مالي

وطنا اليوم:بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي على مصابي قوة انتشار/مالي، المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الدولية العاملة هناك، والذين وصلوا إلى أرض الوطن اليوم الجمعة، لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية.

ونقل العيسوي، للمصابين، تحيات واعتزاز جلالة الملك، بالدور والجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة ضمن قوات حفظ السلام الدولية، وتمنيات جلالته لهم بالشفاء العاجل.

واستمع العيسوي، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات، إلى شرح من رئيس اختصاص الجراحة العامة العميد الطبيب سمير الصمادي، عن الحالة العامة للمصابين الذين يستدعي علاجهم عدة أيام في المستشفى، حيث أنهم يعانون من حروق خفيفة في الوجه وجروح بسيطة في الساقين وحالتهم العامة جيدة.

وكانت إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تشارك بها الأردن، قد تعرضت لهجوم مسلح استهدف طاقم الدورية، وأدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة واصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان والرقيب محمد كريم محمد الدرايسة