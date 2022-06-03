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إغلاق عدد من المنشآت احترازيا في جرش بسبب حالات تسمم

منذ 21 ثانية
إغلاق عدد من المنشآت احترازيا في جرش بسبب حالات تسمم

وطنا اليوم:قال محافظ جرش الدكتور محمد أبو رمان أنه تم اغلاق عدد من المنشأت احترازيا في جرش للاشتباه بتسببها بحدوث حالات تسمم غذائي لدى عدد من المواطنين في مدينة سوف غربي محافظة جرش.
وأكد أبو رمان ان جميع حالات التسمم وعددها ٣٤ حالة من أعمار مختلفة وكانوا يعانون من تقيؤ واسهال، غادرت جميعها مستشفى جرش الحكومي مساء أمس بعد تلقيها العلاج فيما بقيت حالة واحدة لازلت تتلقى العلاج وحالتها العامة جيدة جدا.
واعلن عن تشكيل لجنة مكونه من فرق التقصي الوبائي والغذاء والدواء والصحة لمعرفة السبب الرئيسي لحالات التسمم مشيرا إلى أن الفحوصات المخبرية الاولية أثبتت أن جرثومة الايكولاي هي المسبب الرئيسي لحالات التسمم


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