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خطة متكاملة لتوسعة مستشفى العقبة الميداني

منذ 21 دقيقة
خطة متكاملة لتوسعة مستشفى العقبة الميداني

وطنا اليوم:كشف رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو عن خطة متكامله أعدتها وزارة الصحة للإستفادة من موقع وبناء مستشفى الشيخ محمد بن زايد (العقبة الميداني) الحالي، تتضمن توسعه شامله للمستشفي والشروع في بناء سكن للأطباء والممرضين، إضافة إلى تجهيز غرفة عمليات متكاملة في المستشفى لتكون هذه الخطة المتكاملة نواة حقيقية لإنشاء المستشفى الحكومي بالعقبة .
وأكد عمرو أن هذا الانجاز الصحي المتعلق بالمستشفي الميداني وتوسعته وتجهيزه بالكامل يأتي نتيجة للجهود المبذولة من قبل مجلس المحافظة ونواب العقبة ومطالباتهم الحثيثة بخصوص المستشفى الميداني مع وزارة الصحة تلبية للمطالب الشعبية بأهمية الابقاء عليه و استثماره لصالح العقبة وقراها .
وشدد رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة في أول جلسة رسمية لهم عقدوها في دار المحافظة بعد صدور النظام المالي والاداري لمجالس المحافظات .. أن الإبقاء على مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني وتوسعته سينعكس إيجابا على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة مناطق المحافظة
إلى ذلك أوضح عمرو أن هذه الجلسة تعد الجلسة الاولى بعد صدور التعليمات الجديده الناظمة لعمل مجالس المحافظات وتوضيح المهام والصلاحيات للأعضاء في ظل القانون ليتم على ضوءها اعادة ترتيب وتنظيم عمل المجلس اضافة الى توزيع المهام و اللجان بين أعضاء المجلس .
واستحدث مجلس محافظة العقبة لجنة للبيئة البحرية و الشواطىء استجابة للتوجيهات الملكية بأهمية دعم السياحة والرياضات البحرية كسياحة الغوص في العقبة وتعزيز المدينة كوجهة سياحية متميزة وانموذجا يحتذى به على كافة المستويات
واكد رئيس المجلس وجود حالة من التناغم و الشفافية في العلاقة بين المجلس و سلطة العقبة مشيرا الى تشكيل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من المجلس مع اعضاء من سلطة العقبة الخاصة بهدف انه وفي حال تعثر أي مشروع بالعقبة تقوم السلطة بالتعاون مع أذرعها التنفيذية لتنفيذ المشروع و للتأكيد على عدم وجود ازدواجية في انشاء المشاريع بالمحافظة مشيدا بجهود السلطة و تعاونها المثمر و المتواصل مع مجلس المحافظة
واوضح انه تم التواصل مع سلطة العقبة الخاصة بخصوص قطعة الارض التي تم تخصيصها لبناء مقر للمجلس حيث سيتم تحديد موقعها خلال الفتره القادمة ليتم البناء عليها منوها الى ان مقر المجلس سيكون بداية للمباني الذكية في العقبة .
واشاد عمرو بالتعاون الوثيق من قبل محافظ العقبة – رئيس المجلس التنفيذي مع مجلس المحافظة في متابعة كافة المشاريع التي تندرج ضمن عمل وموازنة المجلس مثمنا في الوقت ذاته الدعم المقدم من قبل مجلس الخدمات المشتركة وبلدية القويرة.
بدورهم استعرض رؤوساء اللجان في المجلس سير العمل في المشاريع بالمحافظة وابرز التحديات والمعيقات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع و مناقشة الشؤون المالية والادارية والمناقلات المالية لعدد من المشاريع لاسيما بعد الجولات الميدانية واللقاءات التي قام بها اعضاء المجلس لمدراء الدوائر في المحافظة


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