كهربائي يقطع التيار عن قريته ليتمكن من مقابلة حبيبته سرا

وطنا اليوم _ كشفت تحقيقات أجريت في الهند أن كهربائيا من يقف وراء تكرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير مبرر في إحدى القرى، وذلك ليتمكن من مقابلة حبيبته بعيدا عن أعين السكان.

وقالت صحيفة “تريبيون إنديا” إن سكان قرية جانيشبور في الهند عانوا لأسابيع من انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم، ولاحظوا إن الانقطاعات تحدث على الدوام في نفس الوقت أي عند حلول الظلام، فقرروا إجراء تحقيق وتمشيط القرية لاكتشاف السر.

وبعد تحقيقات دقيقة، اكتشفوا أن حبيبين شابين كانا يحاولان إخفاء حبهما من خلال الاجتماع سرا في ساحة مدرسة القرية. الرجل، وهو كهربائي، يقطع التيار كل ليلة لينضم إلى صديقته في تكتم وليبرهن لها عن حبه.

بعد اعترافه، تعرض الشاب للضرب وتم فضحه في شوارع القرية كعقاب على فعلته. لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد أجبر كبار القرية الشابين على الزواج لحمايتهما من الإجراءات القانونية ولكي تنعم القرية بالتيار بشكل مستمر.