قصة شهيد اردني بطل .. ضحى بروحه لإنقاذ صديقه

وطنا اليوم:روى ناشطون قصة الشهيد منذر النواصرة مرتبات الجيش العربي الذي كان يعمل ضمن مرتبات امن السفارة الاردنية في لبنان ، والذي توفي بحادث غرق في لبنان.

واعلن عن وفاة النواصرة وهو من بلدة كتم في اربد في 3 أيار الماضي ، اثر حادث غرق في لبنان.

وفي تفاصيل الحادثة كما رواها الناشطون ، فان النواصرة وبعد انتهاء عمله الرسمي في اول أيام عيد الفطر الماضي خرج مع صديقين لبنانيين يعملان ايضا بالسفارة الاردنية بجولة للتنزه على شاطئ البحر، حيث قرر احدهما السباحة على الرغم من علو الموج في ذلك اليوم، وعند نزوله للسباحة سحبه الموج ، فقام النواصرة الذي يجيد السباحة والانقاذ بحكم الدورات التي تلقاها بالنزول الى البحر ، ونجح في انقاذ صديقه، الا ان موجة عاتية أخرى سحبت النواصرة لعمق البحر، ما تسبب بغرقه ووفاته