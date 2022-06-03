الأراضي: إعادة دراسة القيمة الإدارية ( التخمين ) لكثرة الاعتراضات

وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن عن قرار جديد بتشكيل لجان جديدة لإعادة دراسة القيمة الإدارية (التخمين)، في جميع مديريات الأراضي بالمملكة بعد ورود عدد كبير من الملاحظات والاعتراضات عليها.

وبين الزبن بأن مدير مديرية الأراضي والمساحة أوعز بتشكيل هذه اللجان ممثلة بمندوب مديرية الأراضي والمساحة، بالإضافة للجهات التنظيمية الأخرى والقطاع الخاص والجمعيات ذات العلاقة.

وأكد الزبن بأن باب الاعتراضات على القيمة الإدارية على العقارات ما زالت مفتوحة من خلال موقعنا الإلكتروني، بالإضافة لفتح الباب أمام تقديم المقترحات عليها.

وأشار الزبن بأن عدد ملكيات الأراضي بالأردن تبلغ 5 مليون و 50 ألف ملكية، فيما حين تبلغ ملكيات الشقق (العقارات) 633 ألف ملكية.