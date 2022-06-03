ضبط 2500 طبق بيض غير صالح للاستهلاك في إربد

وطنا اليوم:ضبطت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ما يزيد على 2500 طبق بيض غير صالح للاستهلاك في مدينة إربد كانت تحضر لبيعها في الأسواق.

وتحفظت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والمؤسسة على الكمية التي تقدر ب 3 أطنان تبين بعد الكشف الحسي ظهور علامات بانها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشار المصدر الى انبعاث روائح كريهة وديدان من البيض كما ان الاطباق لا تحوي تاريخ انتاج او انتهاء للصلاحية.

وأنه تم ضبط الكميات والتحفظ عليها بالشراكة مع الأجهزة الأمنية، داعيا المواطنين الى ضرورة عدم شراء المواد الغذائية إلا من أماكن موثوقة تحفظ المواد الغذائية في ظروف مناسبة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة