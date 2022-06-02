رئيس الجامعة يفتتح اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية المساندة



وطنا اليوم_برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات افتتح اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية المساندة بعنوان ” علوم طبية متطورة لرعاية متقدمة” بحضور الدكتور سلامة الدعجة عميد الكلية وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية .



ورحّب الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة بالحضور الكرام ، مبيناً أقسام الكلية ( العلاج الطبيعي وتكنولوجيا التخدير والإنعاش ، وتكنولوجيا التصوير الإشعاعي ، والمعالجة التنفسية ) التي تم استحداثها مؤخراً وذلك تماشياً مع التطور الكبير الذي تشهده بلدنا الأردن في المجالات الطبية ، والرعاية الصحية، والتي أولت الجامعة اهتماما خاصاً باستحداث هذه التخصصات ، ومن حسن الطالع أنها تضم طلبة أردنيين وطلبة من الدول الشقيقة ، وذلك ايماناً من الجميع أن صحة الإنسان مهمة يتشارك فيها الجميع للمحافظة عليها .



ومن جهة أخرى بارك مشاركة الشركات المشاركة في هذا اليوم العلمي الأول للكلية التي جاءت لتؤكد هدف الجامعة في مدّ جسور التعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي ، وتقديم أفضل الخدمات لبلدنا والاقليم بل للعالم .

هذا و قد شكر عميد الكلية ورؤساء الأقسام و أعضاء الهيئة التدريسية ، على بذل الجهود الطبية في تعليم طلبتهم وتدريبهم ليكونوا ايدي ماهرة في أعمالهم التي ستستند اليهم بعد تخرجهم من الكلية .



وأشار الدكتور نصيرات إلى أن هذا اليوم العلمي يأتي متزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين والذي هو رمز احتفالاتنا بمجدنا وفخرنا وعزتنا ، وبالإنجازات المتميزة والجهود الطبية التي تم بذلها في بناء وتطوّر هذا الوطن الغالي ، في ظلّ قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

ومن جهته قال الدكتور سلامة عميد الكلية مرّحباَ بالحضور وبالمشاركين في هذا اليوم العلمي، والذي يأتي في غمرة احتفالات الأردنيين بعيد الاستقلال في هذا اليوم العلمي مباركاً لكلية العلوم الطبية المساندة هذا الإنجاز .



وأشار إلى أن تأسيس كلية العلوم الطبية المساندة عام (2015) وإلى أهداف الكلية ومنها تدريس تخصصات المهن الطبية المساندة لتلبية حاجات المجتمع المحلي والإقليمي من متخصصين مؤهلين بالمهارات الطبية التطبيقية , حيث كان قسم العلاج الطبيعي أول الأقسام .



ومن جهة أخرى فقد تحدث عن مبادرة رئيس الجامعة ونظرته الثاقبة باستحداث تخصصات تكنولوجيا التصوير الإشعاعي و تكنولوجيا التخدير والانعاش ، حيث كانت الجامعة أول الجامعات الخاصة والحكومية التي تدرس هذا التخصص على مستوى درجة البكالوريوس .



وبعد كلمات الترحيب الافتتاحية بدأت الجلسات الحوارية بمشاركة فعالة من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .

هذا وقد تم افتتاح معرض الشركات المشاركة و بوسترات أنشطة الطلبة الميدانية على هامش هذا اليوم العلمي.

وفي الختام تم تكريم المشاركين والشركات المشاركة تقديراً للجهود المبذولة .