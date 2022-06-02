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غسيل سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة فقط

منذ 41 ثانية
غسيل سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة فقط

 

وطنا اليوم –  أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في السعودية اليوم الخميس، أعمال غسيل سطح الكعبة المشرفة الدورية، اليوم خلال مدة لا تتجاوز (20) دقيقة.

وقام مختصون يستخدم أحدث التقنيات للتنظيف، بتنظيف سطح الكعبة من خلال عدة مراحل تتمثل في: (كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملًا وحامل الكسوة والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة)

.وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري أن أعمال تنظيف سطح الكعبة تتم بشكل دوري ووفق جدول زمني محدد، ويقوم بها كفاءات متخصصة ومدربة لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه، كما يستخدم خلال الغسيل آليات حديثة تقوم بالغسيل والشطف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، ويجفف ومن ثم يرش ماء الورد الطبيعي، مشيراً إلى أن ما استحدثته الوكالة من تقنيات أسهم في تسريع تنفيذ المهام وتقليل التكلفة.


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