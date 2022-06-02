الحموري: مذكرة للارتقاء بخدمات المستشفيات الخاصة

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، حرص الجمعية على التشاركية مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وبما يحقق الأهداف المشتركة التي تصب بمصلحة الوطن والمواطنين، انطلاقاً من التزام الجمعية الدائم تجاه قطاع المستشفيات الخاصة والمجتمع.

وقال الدكتور الحموري، في تصريحات على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثورة المعدنية/ صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم الخميس، إن المذكرة تهدف إلى وضع إطار لآلية التعاون بين الجانبين لتنفيذ أية مشاريع مستقبلية بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في المستشفيات ونشر التوعية بالخصوص.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن أهدافا إيجابية وطموحة تصب بمصلحة قطاع المستشفيات الخاصة، وذلك من خلال دعم جهودها الحثيثة لخفض استهلاكها من الطاقة، وبالتالي خفض مصاريفها التشغيلية، والذي يعتبر واحداً من أهم أهداف المستشفيات الخاصة، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير خدماتها المقدمة للمرضى، إلى جانب المساهمة في حماية البيئة من الآثار السلبية الناجمة عن استخدام الطاقة بأنواعها كافة.

وتهدف المذكرة إلى تمكين ورفع تنافسية القطاع الطبي وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة في كفاءة الطاقة، وبما يسهم بتحسين بيئة العمل الصحية وتقليل النفقات التشغيلية على المنشآت الطبية كافة وتخفيف الانبعاثات الكربونية الناتجة من مصادر استخدام الطاقة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور الحموري وقعا المذكرة اليوم، خلال ملتقى نظم بحضور سفيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة الحسن.