التربية تعلن عن توفر 30 تأشيرة حج

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر توفُّر (30) تأشيرة حج غير مدفوعة التَّكاليف.

وقالت الوزارة في منشور لها إنها ستكون موزعة وفق المحافظات كالآتي:

(4) بعثات لمحافظة العاصمة (3) بعثات لمحافظة الزرقاء (3) بعثات لمحافظة إربد (2) بعثتان لكل محافظة أخرى.

ودعت الوزارة المهتمين ترقب كيفية التسجيل للقرعة والوثائق المطلوبة، بعد غدٍ السَّبت ويُشترط لقبول الطلب: – أن لا يزيد عمر المتقدِّم عن (65) عامًا، – أن لا يكون المتقدم قد أدَّى فريضة الحج من قبل، – أن يكون حاصلًا على مطعوم #كوفيد_19 بجرعتيه