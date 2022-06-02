اجتماع وزاري لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية

وطنا اليوم:عقد في وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، اجتماع لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية هامة.

وشارك في الاجتماع كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، ووزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، ومدير عام العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، ورئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الدكتور لوي سمويل، وأمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندس جمال أبو عيد، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري.

ووفق بيان صادر عن الأشغال الخميس، جاء الاجتماع بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لضرورة تضافر الجهود بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، ما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الاردني ككل.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل دعم مشاريع الاستثمار وتذليل العقبات وتقليل مدة التنفيذ لمشاريع الاستثمار من خلال عقود خاصة ينفذها المستثمر وبكفالات وضمانات وضمن المواصفات المعتمدة.

وأكد الحضور دعم الحكومة للمشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين، مشددين على أن مخرجات الاجتماع ستنعكس على أرض الواقع وستساهم في تعزيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتأهيل البنية التحتية المناسبة في المناطق الاستثمارية والصناعية