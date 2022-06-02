بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

افتتاح مصنعين في الضليل يوفران 1750 فرصة عمل للأردنيين

منذ 48 ثانية
افتتاح مصنعين في الضليل يوفران 1750 فرصة عمل للأردنيين

وطنا اليوم:افتتح وزير العمل نايف استيتية، اليوم الخميس مصنعا في قضاء الضليل لصناعة الألبسة الرياضية، كما افتتح توسعة مصنع آخر، ليوفرا حتى نهاية العام 1750 فرصة عمل جديدة للأردنيين يستفيد منها أبناء الضليل والمناطق المحيطة بها.
وحضر حفل افتتاح المصنع سفيرتي بنغلادش ناهدة سبحان وسيريلانكا شانيكا ديسانايكا وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، حيث أكد استيتية أن هذه الاستثمارات تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله ابن الحسين لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الأردني ذكورا وإناثا لأن الأولوية لتشغيل الأردنيين في جميع ألوية ومحافظات المملكة.

وشدد على أن الوزارة مثلما تحرص على توفير فرص عمل للأردنيين في كافة القطاعات تحرص أيضا أن تكون هذه الفرص ذات ديمومة وتكون بيئة العمل لائقة وآمنة في منشآت تحقق كافة معايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على ضرورة إعطاء الفرصة للأردنيين بالمواقع الإدارية في المصانع.
وأضاف أن الوزارة حريصة على توفير فرص عمل للأردنيين من خلال جهود وزارة العمل كمنظم لسوق العمل، مؤكدا على أهمية التزام الشباب بتعليمات العمل والانضباط والتزام بساعات العمل في منشآت القطاع الخاص لتشجيع المستثمرين على زيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في هذه الاستثمارات.

من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري إن أبواب التعاون مستمرة دائما مع وزارة العمل بهدف توفير فرص عمل للأردنيين، وافتتاح وزير العمل اليوم للمصنع وتوسعة المصنع الثاني مثال على هذا التعاون.
وأكد أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات من القطاعات التي تعافت من تداعيات جائحة كورونا وهذا سيوفر مزيدا َن فرص العمل للأردنيين في هذا القطاع الحيوي.
بدوره، قال مدير أعمال شركة ماس الصافي لصناعة الألبسة المالكة للمصنع الجديد الذي افتتحه الوزير هاني محارمه إن الشركة حجم استثمارات الشركة في الأردن بلغت 18 مليون دينار، يشتغل في هذه الاستثمارات أكثر من 1000 أردني من الذكور والإناث في مصنع في لواء سحاب ومصنع آخر في محافظة مأدبا، إضافة إلى هذا المصنع الذي بلغت كلفته 7 مليون دينار والذي افتتحه اليوم وزير العمل، حيث ُيشغل حتى نهاية العام سيصل عدد الأردنيين المشتغلين 750‪ أردني من الذكور والإناث.

وأكد محارمه حرصهم على بناء شراكة مع المجتمع المحلي وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين في المصنع في قضاء الضليل، مثمنا اهتمام وزارة العمل بالاستثمارات التي تساهم في تشغيل الأردنيين.
من جانبه، قال المدير العام للشركة المتحدة للإبداع لصناعة الالبسة الجاهزة الدكتور علي الحماد إن عمليات التوسعة للمصنع ستوفر 1000 فرصة عمل جديدة للأردنيين، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يصدر 15 مليون قطعة ملابس سنويا


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:07

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

19:01

الشيخ الدكتور عمّار المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات يبحث أوجه التعاون مع الأردن

18:59

تركيا تغير اسمها دوليا.. وهذا الاسم الجديد المُعتمد رسميا

18:30

الفلاحات : الحكومة لا تحكم الا على الغلابا

18:26

حافلة مدرسة خاصة في عمّان تتعرض لحادث وإيعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

17:59

مقترح تنموي استثماري في محافظة العقبة يوفر آلاف فرص العمل

17:39

العجارمة يكرم المدارس الحاصلة على جوائز على مستوى المملكة والمستوى العالمي في مديرية العقبة

17:03

مركز صحة المرأة في عمان الأهلية يقدم محاضرة توعوية بعنوان حان الوقت لتوسيع مفهوم صحة المرأة

17:02

كلية العمارة والتصميم تنظيم ورشتي عمل في كلية السلط التقنية

17:01

قسم التصميم الداخلي في عمان الأهلية يشارك في ملتقى التصميم الداخلي السادس

16:59

محاضرة تبادل المعرفة والخبرات لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في عمان الأهلية

16:57

تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين

16:47

مواطن أردني يتبرع بـ 30 ألف دينار ربحها من اليانصيب

16:38

مقتل مهرب وإلقاء القبض على آخر على الحدود الأردنية الشرقية

16:38

قطيشات لوطنا اليوم : الليلي رفض التسوية و سنسدد المبلغ على دفعتين و مبلغ قادم للفيصلي

16:36

حكم قضائي يوقف مشروع الاوتوبارك في شوارع اربد

16:35

الاردن على موعد مع ثلاثة أحداث هامة

16:21

تعرّف إلى 5 دول عربية الأكثر تأثراً بأزمة الغذاء والطاقة العالمية

15:53

بايدن يتجه لزيارة دول في الشرق الأوسط بينها الأردن والسعودية

15:50

مديرية الأمن العام تطلق المرحلة الثانية من مشروع ” بنيان “

15:46

تحقيق بشبهة انتحار خمسيني في الزرقاء

15:40

الرزاز في مؤتمر تدعمه الفنانة اللبنانية إليسا: لانريد مواطنة مجتزأه غير كاملة الدسم

15:35

بعد المشادة مع ابو يحيى .. الصفدي والحراسيس في مكتب الرحاحلة

15:07

البيئة تطلق مشروع تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا

15:05

توافق أردني مصري إماراتي على زراعة القمح والشعير

14:52

ارتفاع الطلب على الخراف الكبيرة استعدادا للأضاحي

14:48

فارهيلي: حزمة مساعدات إضافية للأردن للأعوام من 2021-2027

14:45

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيدعم الطاقة المتجددة وإدارة المياه في الأردن

14:42

الشيخ الدكتور عمّار المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات يبحث أوجه التعاون مع الأردن

14:39

فريق من جامعة البترا يشارك في ورشة تدريبية دولية

14:37

توجه حكومي لدعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب

14:24

هل أوصى الشريف الحسين بن علي ان يدفن في القدس ؟؟

14:21

مارسيليا يتحرك نحو مارسيلو

14:00

شركات توجه انذارات بانهاء خدمات موظفيها

13:48

وزير الداخلية يزور مديرية الأمن العام

13:44

وزير العمل: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

13:42

منح 4 آلاف تأشيرة للحجاج الأردنيين وتمديد تأشيرة العمرة 3 أشهر

13:40

المعلم السواعير يرد على تلميذه امين عام وزارة التربية والذي قبله على رأسه

12:51

فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎

12:49

بحث سبل التعاون بين جامعة فيلادلفيا والسفارة الإندونيسية‎‎

12:47

الفايز يشيد بجهود السعودية في خدمة الحجاج

12:32

اتحاد المزارعين: مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن

12:29

الاتحاد الأوروبي يطلق منصة لدعم الاستثمار في الأردن

12:23

فيلم توم كروز الجديد يواجه “فيتو” صيني.. والسبب “سترة”

12:19

راتب شهر لقضاء يوم على الشاطئ.. مسابح لبنان “للميسورين فقط”

12:11

الحبس 10 سنوات لمتهم يصنع”الجوكر” بقصد الإتجار

12:05

قيس سعيّد يعزل 57 قاضياً .. اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين بقضايا إرهاب

12:00

الدغمي ينقل تحيات الملك إلى عاهل البحرين

وفيات

الزميل الدكتور عامر القرالة في ذمة اللهالحنيطي ينعى العميد الركن المتقاعد عبدالله الجبوروفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022