افتتاح مصنعين في الضليل يوفران 1750 فرصة عمل للأردنيين

وطنا اليوم:افتتح وزير العمل نايف استيتية، اليوم الخميس مصنعا في قضاء الضليل لصناعة الألبسة الرياضية، كما افتتح توسعة مصنع آخر، ليوفرا حتى نهاية العام 1750 فرصة عمل جديدة للأردنيين يستفيد منها أبناء الضليل والمناطق المحيطة بها.

وحضر حفل افتتاح المصنع سفيرتي بنغلادش ناهدة سبحان وسيريلانكا شانيكا ديسانايكا وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، حيث أكد استيتية أن هذه الاستثمارات تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله ابن الحسين لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الأردني ذكورا وإناثا لأن الأولوية لتشغيل الأردنيين في جميع ألوية ومحافظات المملكة.

وشدد على أن الوزارة مثلما تحرص على توفير فرص عمل للأردنيين في كافة القطاعات تحرص أيضا أن تكون هذه الفرص ذات ديمومة وتكون بيئة العمل لائقة وآمنة في منشآت تحقق كافة معايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على ضرورة إعطاء الفرصة للأردنيين بالمواقع الإدارية في المصانع.

وأضاف أن الوزارة حريصة على توفير فرص عمل للأردنيين من خلال جهود وزارة العمل كمنظم لسوق العمل، مؤكدا على أهمية التزام الشباب بتعليمات العمل والانضباط والتزام بساعات العمل في منشآت القطاع الخاص لتشجيع المستثمرين على زيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في هذه الاستثمارات.

من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري إن أبواب التعاون مستمرة دائما مع وزارة العمل بهدف توفير فرص عمل للأردنيين، وافتتاح وزير العمل اليوم للمصنع وتوسعة المصنع الثاني مثال على هذا التعاون.

وأكد أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات من القطاعات التي تعافت من تداعيات جائحة كورونا وهذا سيوفر مزيدا َن فرص العمل للأردنيين في هذا القطاع الحيوي.

بدوره، قال مدير أعمال شركة ماس الصافي لصناعة الألبسة المالكة للمصنع الجديد الذي افتتحه الوزير هاني محارمه إن الشركة حجم استثمارات الشركة في الأردن بلغت 18 مليون دينار، يشتغل في هذه الاستثمارات أكثر من 1000 أردني من الذكور والإناث في مصنع في لواء سحاب ومصنع آخر في محافظة مأدبا، إضافة إلى هذا المصنع الذي بلغت كلفته 7 مليون دينار والذي افتتحه اليوم وزير العمل، حيث ُيشغل حتى نهاية العام سيصل عدد الأردنيين المشتغلين 750‪ أردني من الذكور والإناث.

وأكد محارمه حرصهم على بناء شراكة مع المجتمع المحلي وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين في المصنع في قضاء الضليل، مثمنا اهتمام وزارة العمل بالاستثمارات التي تساهم في تشغيل الأردنيين.

من جانبه، قال المدير العام للشركة المتحدة للإبداع لصناعة الالبسة الجاهزة الدكتور علي الحماد إن عمليات التوسعة للمصنع ستوفر 1000 فرصة عمل جديدة للأردنيين، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يصدر 15 مليون قطعة ملابس سنويا