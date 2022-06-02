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تركيا تغير اسمها دوليا.. وهذا الاسم الجديد المُعتمد رسميا

منذ 23 ثانية
تركيا تغير اسمها دوليا.. وهذا الاسم الجديد المُعتمد رسميا

 

 

وطنا اليوم –  اعتمدت الأمم المتحدة بناء على طلب من أنقرة، كتابة اسم تركيا بأحرف أبجديتها “تركيا/Türkiye” بدلاً من الصيغة السابقة “تركي/Turkey” في اللغات الأجنبية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تلقت “رسالة من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة Türkiye” عوضاً عن الصيغة المعتادة “Turkey” في الساحة الدولية”.

 

وأوضح المتحدث الأممي أن تغير اسم البلد من صيغة إلى أخرى، دخل حيز التنفيذ منذ لحظة استلام الرسالة.

 

وأشارت الأناضول إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان سبق أن صرح بأن اسم “Türkiye” يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي، موصيا في هذا السياق الشركات باستخدام عبارة “Made in Türkiye” بدلا من “Made in Turkey” على سلعها المخصصة للتصدير.

 

وأرجع التلفزيون التركي الرسمي (تي ري تي) في مقال نشر على موقعه الإلكتروني في ديسمبر الماضي، مساعي الحكومة التركية لتغيير صيغة نطق اسم البلاد عالميا بعد اعتماده منذ إعلان الاستقلال عام 1923 إلى الخلط والتشابه المستمر بين اسم “تركيا” بهذه الصيغة وكلمات لها معان أخرى في اللغة الإنجليزية.

 

وجاء في المقال “عندما تكتب “تركي” على موقع غوغل ستحصل على مجموعة مشوشة من الصور والمقالات وتعريفات القاموس التي تدمج بين تركيا الدولة وطائر الديك الرومي، كما أن كلمة “تركي” بنطقها الإنجليزي في قاموس كامبردج  تعرف على أنها “شيء فاشل” أو “شخص غبي” أو “سخيف”.

 

وأشار المقال إلى أن تركيا ليست الوحيدة التي سعت لتغيير صيغة نطق اسمها دوليا، لافتا إلى هولندا التي قررت حكومتها تغيير اسم البلاد في يناير 2020، بسبب اقترانات سيئة مع الاسم واعتمدت الاسم الرسمى لها الآن وهو “الأراضي المنخفضة” المستخدم بالإنجليزية بصيغة “ذا نيزيرلاند”


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