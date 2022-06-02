حافلة مدرسة خاصة في عمّان تتعرض لحادث وإيعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

وطنا اليوم – تابع وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، من خلال الاتصال الهاتفي، الحالة الصحية لعدد من طلبة مدرسة خاصة تعرضت الحافلة التي تقلهم لحادث سير الخميس في طبربور بالعاصمة عمّان.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، أوعز الدكتور عويس لمدير إدارة التعليم الخاص الدكتورة نوال أبو ردن بمتابعة المصابين، حيث توجهت الدكتورة أبو ردن مباشرة إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقها الكادر الطبي في المستشفى، مهنئة الجميع بالسلامة.

ونقل عدد من الطلبة إلى المستشفى للتأكد من سلامتهم، حيث تم إجراء الفحوصات لهم وأدخلت إحدى الطالبات لتلقي العلاج والمتابعة الصحية؛ فيما خرج باقي الطلبة من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم، وفق التربية.